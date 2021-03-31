Названы пять самых актуальных железнодорожных маршрутов из Петербурга

Предстоящий туристский сезон обещает быть жарким. Истосковавшиеся по отдыху граждане уже начинают выбирать маршруты, отельеры фиксируют рост бронирований на майские праздники и летние месяцы. Традиционно к местам отдыха значительное количество горожан отправятся на поездах. В Октябрьской железной дороге рассказали о пяти самых актуальных и нетривиальных железнодорожных маршрутах из Петербурга.

В замок - на поезде

В Выборг, один из самых красивых городов Ленинградской области, туристы вот уже шестой год добираются на "Ласточках". Это значительно быстрее и удобнее, чем на автобусе и даже на автомобиле, ведь в центр Выборга с Финляндского вокзала Петербурга "Ласточка" доезжает всего за 1 час 15 минут, в то время как на автомобиле из-за пробок дорога часто занимает больше двух часов.

Летом в "Ласточках" до Выборга начнет работу "Туристический вагон". Его Северо-Западная пригородная пассажирская компания создала совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга. В пути пассажирам рассказывают об истории города и проводится викторина, по итогам которой самые активные участники получают в подарок памятные сувениры.

Кроме того, пассажиры "Туристического вагона" по прибытии в Выборг могут со скидкой заказать экскурсию по городу. Опытные гиды покажут путешественникам знаменитый Выборгский замок, парк Монрепо, а также расскажут истории древних улочек этого необычного города.

Ежедневно из Петербурга до Выборга ходит 15 пар поездов, из них шесть - "Ласточки".

В выходные, учитывая высокий пассажиропоток, в этом направлении добавляется еще одна "Ласточка".

В Новгород и обратно

Путешественников, задающихся вопросом "Откуда есть пошла земля Русская?", традиционно манят древности Великого Новгорода. Этот город находится на расстоянии около двухсот километров от Петербурга. До Великого Новгорода ежедневно ходит две пары "Ласточек".

В грядущем отпускном сезоне пассажиры смогут на этом направлении воспользоваться абонементом "Туристические будни".

Он позволяет тем, кто едет осматривать город одним днем и вечером возвращается, получить скидку 20 процентов на поездку. Поезд из Петербурга отправляется в Великий Новгород в 7.26, прибывает в 10.17. В обратный путь вечерняя "Ласточка" из Новгорода уходит в 18.06.

В "Ласточках" этого направления у пассажиров есть выбор: можно купить билет с указанием места в первом вагоне либо занять любое понравившееся кресло в любом другом вагоне.

Примечательно, что петербуржцам, желающим поехать в Великий Новгород, не обязательно уезжать с Московского вокзала. В черте города "Ласточки" останавливаются на станции Сортировочная, а также в Обухово и Колпино.

Жемчужина "Серебряного ожерелья"

С каждым годом у туристов становятся все более популярными поездки в Тихвин. Это один из древнейших городов России, он основан в 1383 году. Сердце Тихвина - Успенский мужской монастырь, ежегодно он принимает десятки тысяч паломников. Кроме того, в городе действуют Введенский женский монастырь, Спасо-Преображенский собор и Знаменская церковь.

Туристов Тихвин манит уникальной застройкой исторического центра, в городе сохранились уникальные деревянные усадьбы и купеческие дома из камня.

Большой популярностью у туристов пользуется Вепсский природный парк. Из Петербурга в Тихвин, который входит в число городов "Серебряного ожерелья России", курсирует электропоезд "Ласточка".

В пригородных поездах на ряде направлений работает бесплатный аудиогид, а на маршрутах дальнего следования доступен сервис "Попутчик"

Среди знаковых точек на маршруте - станция Волховстрой. Еще несколько лет назад основу пассажиропотока составляли дачники и студенты из Волхова. Но сейчас сюда стали приезжать и туристы. Многие стремятся посмотреть знаменитую Волховскую ГЭС, одну из старейших гидроэлектростанций России.

Обычно туристы едут по этому маршруту на несколько дней. Вечером они уезжают в Тихвин на "Ласточке", ночуют в гостинице, осматривают достопримечательности, а после ночевки в отеле отправляются в Волховстрой на утренней электричке и уже затем возвращаются в Петербург.

В город ситца и невест

В грядущем турсезоне высокий пассажиропоток ожидается на ивановском направлении. В город, знаменитый своим текстильным производством, все чаще приезжают туристы. Из Петербурга до Иваново можно добраться на скором фирменном поезде N 45/46 за 15 часов. Расписание составлено так, чтобы основное время в пути пришлось на ночь: состав отправляется из Петербурга с Московского вокзала в 19.36, а прибывает в Иваново в 10.30 следующего дня.

Фирменный поезд N 45 отличается повышенной комфортностью. Он оборудован кондиционерами, светодиодными светильниками, электронными информационными панелями, работает кофемашина.

Маршрут проходит через другой популярный центр туризма - город Ярославль. Сюда состав прибывает в 6.56. Также поезд проезжает через Рыбинск, где находятся знаменитая Рыбинская ГЭС и одноименное водохранилище. На берегах расположено множество баз отдыха, а любители рыбалки отмечают, что в водохранилище можно поймать щуку, налима и огромных судаков.

Хибины из окна

В последние годы туристы со всей страны открывают для себя Мурманск. Путешественники едут сюда круглый год. Зимой и весной многие отправляются в Заполярье, чтобы покататься на лыжах. Набирает популярность и фототуризм, охота за северным сиянием. Именно поэтому все больше путешественников предпочитают добираться до Мурманска на поезде, ведь из окна вагона осенью и зимой открываются фантастические виды.

По этой же причине на поезде в Мурманск едут летом. Железнодорожная ветка проходит, например, через станцию Имандра, откуда начинается один из самых сложных маршрутов на Хибины. На ряде участков нет автомобильных дорог, и для туристов, желающих просто насладиться прекрасными панорамами, поездка на поезде - единственная возможность увидеть вблизи величественные перевалы.

Из Петербурга до Мурманска ежедневно ходит двухэтажный поезд N 21. Время в пути - 23 часа 59 минут. Обычно в поезде 12 вагонов, но в период пиковых нагрузок состав увеличивают до 16 вагонов, тогда он способен вместить 914 пассажиров.

В двухэтажном поезде все вагоны купейные.

Также из Москвы до Мурманска ежедневно отправляется фирменный поезд N 16 "Арктика", он находится в пути 35 часов 20 минут. В нем семь плацкартных вагонов и шесть купейных, среди них один вагон для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В определенные дни к составу присоединяют вагон СВ.

Нескучная поездка

В пригородных поездах, которые следуют в Павловск, Выборг, Ораниенбаум, Гатчину, Великий Новгород, Белоостров, Петергоф, Пушкин, Лугу и Невскую Дубровку, работает приложение-аудиогид "Экспресс в историю".

Для того чтобы воспользоваться сервисом в поезде, нужно запустить на смартфоне скачанное приложение izi.TRAVEL. Примечательно, что аудиогиды не привязаны к маршруту, так что туристы, направляющиеся в Великий Новгород, могут в пути, например, послушать аудиогид, рассказывающий о Выборге.

А в поездах дальнего следования работает сервис "Попутчик". Доступ к порталу открыт по внутрипоездной Wi-Fi-сети. Пассажирам доступна библиотека фильмов и книг, также через "Попутчик" можно вызвать проводника, заказать еду из вагона-ресторана, выбрать сувениры. Кроме того, в любой момент открывается карта маршрута следования поезда. Примечательно, что сервис не зависит от покрытия сети мобильных операторов и работает на протяжении всего пути следования поезда.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно в поезде подключиться к Wi-Fi, выбрать сеть "RZD" и перейти по адресу: passline.ru. Чтобы получить доступ к развлекательному контенту, требуется авторизация по паспорту или номеру билета.

Кстати

В составе поездов, курсирующих из Петербурга до Иваново и Мурманска, также есть специальные штабные вагоны с купе для пассажиров с ограниченными возможностями. В таком вагоне пассажир может свободно передвигаться на коляске за счет более широких коридоров. Если на станции низкие платформы, то для входа и выхода пассажира из вагона используются автоматизированные подъемные механизмы. Если платформа высокая - применяют рампы. В санитарных комнатах имеется специальное оборудование. Информационное сопровождение дублируется, так, о станциях прибытия пассажирам объявляют через громкую связь, также информация появляется на бегущей строке на информационных табло вагона. Все знаки и инструкции в этом вагоне продублированы шрифтом Брайля.

В купе имеется спальное место как для пассажира с ограничениями по здоровью, так и для его сопровождающего. Также предусмотрено место для хранения инвалидной коляски. Во всех купе есть система связи, позволяющая оперативно вызвать проводника.

Акцент

Фото: Сергей Николаев/РГ

В дорогу без риска

В поездах действуют повышенные меры безопасности.

Так, у пассажиров с помощью бесконтактных термометров проверяют температуру. Находиться в вагонах рекомендовано в масках и перчатках. При необходимости средства индивидуальной защиты можно приобрести у поездной бригады или в пригородных кассах. В вагонах регулярно проводится дезинфекция воздуха и контактных поверхностей. Все эти меры позволяют сделать путешествие максимально безопасным.