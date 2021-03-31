Один из крупнейших железнодорожных музеев мира пополнил экспозицию

118 единиц отреставрированной железнодорожной техники, из них 23 паровоза в натуральную величину, более 40 интерактивных и мультимедийных инсталляций, голограммы и очки виртуальной реальности - все это можно найти в Музее железных дорог России. Многие приходят сюда на экскурсию по несколько раз. О том, что ждет желающих проникнуться романтикой локомотивов и старинных вагонов, рассказал "РГ" директор Музея железных дорог России Владимир Одинцов.

Владимир Одинцов: У людей, которые побывали в нашем музее, появляется неподдельный интерес к железной дороге. Это самое главное. Фото: Сергей Николаев/РГ

Владимир Алексеевич, как сейчас устроен прием посетителей в Музее железных дорог России?

Владимир Одинцов: Мы работаем в полном соответствии с действующими требованиями. У нас действует временный стандарт безопасной деятельности музея, который в том числе строго регламентирует правила приема и обслуживания посетителей.

Сегодня посетители приобретают билеты на нашем сайте на определенный сеанс. Также можно купить билеты в кассе.

На входе проверяют наличие масок и перчаток, измеряют температуру. С начала этого года любой желающий может пройти полную обработку в рамке-дезинфекторе всего за три секунды.

Число участников экскурсионных групп временно сокращено до десяти человек, действует требование о соблюдении социальной дистанции. Но на самом деле у нас это несложно: площадь музея составляет более 57 тысяч квадратных метров, мы входим в тройку самых крупных железнодорожных музеев мира, так что у нас есть возможности для комфортного и безопасного нахождения посетителей.

Сейчас в выходные дни число гостей превышает две-три тысячи человек в сутки, однако мы готовы и к увеличению потока.

В прошлом году знаковым событием для музея стало открытие вагона "аптека-перевязочная". Как он создавался? Есть ли планы по дальнейшему увеличению экспозиции?

Владимир Одинцов: Вагон "аптека-перевязочная" мы открыли 1 октября 2020 года в рамках выставочного проекта "Поезда милосердия". Этот проект реализован совместно с Военно-медицинским музеем и посвящен истории, вкладу военно-санитарных поездов, в состав которых входили такие вагоны, в Великую Победу. Специалисты приступили к работе над экспонатом в декабре 2019 года. Для обследования внутренней части вагона с него полностью сняли наружную металлическую обшивку. Большая часть деревянных элементов конструкции кузова оказалась в удовлетворительном состоянии и в основном была сохранена. Наружные металлические и деревянные обшивки кузова заменили на новые. Восстановили покрытие из метлахской плитки, по архивным чертежам заново изготовили светильники, внутренние двери, наружные рамы, системы трубопроводов, отопления и водоснабжения.

Кстати, этот проект стал одним из призеров Всероссийского конкурса на лучшую экспозицию музеев предприятий, посвященную боевому и трудовому подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

У нас в музее хранится свыше 120 единиц железнодорожной техники: это паровозы, вагоны, платформы. Часть экспонатов находится на нашей базе в Шушарах.

В наших планах привести в выставочное состояние всю технику, чтобы периодически обновлять экспозицию, а те вагоны и локомотивы, которые пока не используются, мы будем хранить на базе в Шушарах.

Минувший год принес музеям небывалые вызовы, но, с другой стороны, открыл новые возможности, в частности в онлайне. Как у вас происходит эта работа? Продолжите ли вы онлайн-активности в соцсетях, когда пандемия закончится?

Владимир Одинцов: Сегодня можно уверенно сказать, что современные музейные пространства не могут ограничиваться лишь экспозициями, экскурсиями и живым общением с посетителем. Конечно, социальные сети и сайт у нас были и раньше, но в период пандемии мы, как и все коллеги из других музеев, ушли в онлайн. В прошлом году мы записали 70 видеороликов для разных групп аудиторий, в том числе и детской. Количество просмотров наших видеоэкскурсий и мастер-классов превысило 2,5 миллиона, а число подписчиков - 20 тысяч пользователей во всех социальных сетях.

Запись тематических видеороликов мы не планируем останавливать, поскольку видим интерес со стороны аудитории.

На новом интерактивном макете люди могут найти ближайшую железнодорожную станцию и увидеть, как она будет развиваться

Музей железных дорог довольно молод. Как складываются отношения с коллегами из музейного сообщества? Есть ли какие-то совместные проекты?

Владимир Одинцов: Да, нам всего три с половиной года, но мы уже получили признание в профессиональном сообществе, выиграв в конкурсе "Лучший корпоративный музей" и став лауреатом премии "Европейский музей года - 2019".

Сегодня мы готовимся к приему Всероссийского конкурса "Корпоративный музей", финальная часть которого должна состояться 27-28 апреля в Санкт-Петербурге. Музей железных дорог России, получивший звание лучшего корпоративного музея в 2019 году, объединит на своей площадке представителей корпоративных музеев и коллекций со всей страны. В шорт-лист попали в том числе подразделения ОАО "РЖД".

Также музей тесно работает с коллегами из других музеев в рамках Всероссийских и международных музейных ассоциаций.

А каким образом музей ведет международную деятельность? В мире существует много музеев железнодорожного транспорта, сотрудничаете ли вы с ними? Есть ли этакое сообщество или коллаборация мировых железнодорожных музеев?

Владимир Одинцов: Сегодня обсуждаем детали заключения соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве с крупнейшим французским железнодорожным музеем - Cite du Train (город Мулюз).

Соглашение будет предусматривать совместную работу над выставками и экспозициями, академическое сотрудничество, проведение мероприятий с целью содействия развитию культуры, искусства и науки. Подобное соглашение ОАО "РЖД" уже подписало с Национальным железнодорожным музеем города Йорка, активно взаимодействуем с Финским железнодорожным музеем в Хювинкяе, где хранятся единственные сохранившиеся до наших дней вагоны императорского поезда.

Конечно, существует Международная ассоциация музеев транспорта и связи (IATM), которая входит в Международный совет музеев (ICOM), но наибольший синергетический эффект достигается, когда представители музеев собираются вместе на международной конференции железнодорожных музеев RAILCONF. Музей железных дорог России получил право провести V, юбилейную конференцию железнодорожных музеев мира в 2021 году, но в силу неблагоприятной эпидимеологической обстановки было принято решение перенести проведение конференции на 2022 год, чтобы все участники смогли посетить наш музей. Так что мы сотрудничаем, дружим, обмениваемся опытом. Могу сказать, что иностранные коллеги наш музей посещают с большим удовольствием, и их можно понять: мы стараемся делать такие экскурсии и так оформлять экспозицию, чтобы было интересно всем - и исследователям, и профессионалам-железнодорожникам, и тем, кто в поезде бывает только в качестве пассажира. Мы видим, что идем по правильному пути. Однажды побывав у нас, люди вновь и вновь приходят на экскурсии, у них появляется неподдельный интерес к железной дороге, это самое главное.

Ключевой вопрос

У вас один из самых высокотехнологичных музеев. Что нового появилось в залах?

Владимир Одинцов: Недавно мы открыли для посетителей интерактивный макет "Развитие Санкт-Петербургского транспортного узла". Он содержит обзорную информацию о всех направлениях развития узла - автомагистрали, порты, транспортно-пересадочные узлы, железнодорожные вокзалы, депо. Информация изложена в виде многоуровневой структуры и разделена на три временных отрезка: прошлое, настоящее, будущее. Контент представлен в виде интерактивных карт с нанесенными инфраструктурными объектами.

Этот макет вызывает огромный интерес: люди могут найти свой район, ближайшую железнодорожную станцию и увидеть, как она будет развиваться в обозримой перспективе. Тема волнующая, ведь в Петербурге реализуется концепция городской электрички, поэтому внутригородское движение по железной дороге ждут перемены.

Еще одна наша новинка - голограмма "Павловский музыкальный вокзал" - представляет собой мультимедийную заставку и видеоролик, разделенный на отрезки, которые пользователь может переключать с помощью нажатия кнопок на передней панели конструкции. Повествование идет об истории Павловского музыкального вокзала и планах его реконструкции в рамках программы "Вокзалы России", цель которой - восстановить легендарный вокзал и возродить традиции, воссоздав центр музыкальных, концертных, торжественных и бальных мероприятий.

Акцент

Фото: Сергей Николаев/РГ

Квест в машине времени

Очки виртуальной реальности перенесут в императорский вагон.

В Музее железных дорог России начали тестировать новый квест. Посетитель надевает очки виртуальной реальности и переносится на 110 лет назад. Он оказывается на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге, откуда отправляется на императорском поезде в Хельсинки. Во время виртуального путешествия надо найти несколько предметов, спрятанных в интерьерах вагонов. Это и личные покои, и кабинет, и ресторан.