У космонавтов тоже бывает отпуск. Иван Вагнер, первый покоритель космоса из Архангельской области и 123-й в истории страны, всегда проводит его в родном Североонежске. Но очередной визит в Поморье стал особенным: после своего первого космического путешествия длиной 195 дней Иван провел множество встреч, в основном со школьниками и студентами. Для его коллег это давняя традиция - общаться с молодежью. Именно после такой встречи первокурсник Вагнер решил полететь к звездам.

Мечта сбылась 9 апреля 2020 года, когда с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1 а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16". Он доставил на международную космическую станцию бортинженера Ивана Вагнера, командира экипажа Анатолия Иванишина и астронавта НАСА Криса Кэссиди. На МКС Иван отметил 35-летие, став самым молодым обитателем станции в ее истории.

В свободное время он фотографировал различные уголки Земли на радость своим подписчикам в "Инстаграме". Удалось запечатлеть даже крошечный Североонежск! Кстати, с собой на борт Вагнер взял вымпел родного поселка, флаг Плесецкого района и герб Архангельска.

Полгода на орбите, по словам космонавта, пролетели как один день. Конечно же, на малой родине Ивана Вагнера ждал шквал вопросов - от самых простых "как спят и что едят в космосе?" до перспектив освоения Луны и Марса.

Правила марафонца

Связать судьбу с космосом Иван решил в старших классах. Отчасти с выбором помогло то, что он рос рядом с космодромом Плесецк и любовался запусками ракет. Но мечта о собственном полете родилась позже - в Балтийском государственном техническом университете, где Вагнер учился на ракетостроителя.

- Путь в космос - это одно большое препятствие. Я сравниваю его с марафоном, правила которого очень помогают, - рассказывает космонавт. - Сложно пройти сам отбор - медкомиссию, проверку знаний и физподготовки, собеседование с психологами. Затем начинаются почти десять лет подготовки. Это изучение устройства систем корабля, прыжки с парашютом, полеты на самолетах, погружения в скафандрах, выживание в зимнем лесу и пустыне, техническая, медицинская, научная подготовка и многое другое.

Самым большим желанием космонавта на орбите было услышать шум дождя

Только за первый год будущие космонавты сдают больше сотни экзаменов, не имея права получить оценку ниже четверки. И даже она считается плохой - значит, недоучил, расслабился. За кандидатом всегда наблюдают, малейший промах может все разрушить. Надо распределить свои силы на долгое время, как в марафоне, иначе можно перегореть очень быстро, считает космонавт.

От пройденного Вагнером отбора до его старта с Байконура прошло девять с половиной лет. Поэтому одним из главных качеств в этой профессии он называет терпение.

Своим примером Иван показал, что для полета в космос необязательно родиться в столице и учиться в крутой школе. На этом этапе надо налегать на физику, математику, химию, физкультуру и заботиться о здоровье. По окончании школы желательно поступить в летное училище - гражданское или военное - либо в вуз, который готовит инженеров авиакосмической отрасли. Выучились, поработали три года - можете "стучаться" в отряд космонавтов.

- В него проводится открытый набор, поэтому шансы есть у каждого, - полагает Иван Вагнер. - Однако практика показывает, что чаще всего к нам приходят из авиации или ракетостроения.

Поступать в отряд можно до 35 лет. Если позже - останется мало времени на подготовку до преклонного возраста. А вот для полетов в космос возрастных ограничений нет - все решает состояние здоровья: отправляют и 60-летних.

Дом в иллюминаторе

По мнению Вагнера, ни один снимок, даже гениальный, не передает всю космическую красоту.

- Землю в иллюминаторе я увидел не сразу, а спустя один виток вокруг нее. В первое время у экипажа очень много дел, надо проверить работу всех систем корабля. А когда я смог выглянуть в иллюминатор, у меня захватило дух. Это восторг! - поделился уроженец Поморья.

Планету он снимал в свободное от работы время. Заранее составил список объектов, которые хотел бы найти и сфотографировать. Это оказалось непросто, но результат стоил того. Священный Байкал, Великая Китайская стена, яркие закаты Патагонии и другие достопримечательности страны и планеты теперь красуются в инстаграм-аккаунте Ивана Вагнера - @ivan_mks63. Снимков сделано так много, что он публикует их до сих пор.

- Далеко не каждое место можно увидеть с МКС, поскольку есть ограничения, - поясняет космический фотограф. - Станция летит между 51,6 градуса северной широты и 51,6 - южной. Соответственно, севернее и южнее она не заходит. Североонежск находится на 63-й широте. Увидеть его можно только в очень узкое "окно" при благоприятной погоде. Но мне повезло: через сильный объектив я сфотографировал родные места - маленькие белые пятнышки.

А, к примеру, космонавт из Мурманской области не увидит своего дома в иллюминаторе.

16 закатов и рассветов в сутки

Рабочий день в космосе длится 8,5 часа. Подъем в 6.00, отбой в 21.30. По рассветам и закатам в космосе ориентироваться невозможно - они случаются 16 раз в сутки. Поэтому на МКС живут по часам. Для сна к стене привязывается спальный мешок, похожий на туристический.

Большую часть рабочего времени в космосе занимают различные исследования - от технических до медицинских. Экипаж с Вагнером провел 48 экспериментов.

Изучали атмосферу Земли, нейроиммунитет в условиях стресса, модернизированную технику для будущих полетов и многое другое.

Еду в тюбиках для космонавтов больше не готовят - оставили в них лишь пару соусов "для истории". Прежнюю форму заменили консервные банки и пакеты с сублимированным содержимым. Вкус таких борщей, каш, мяса, творога и прочего не отличить от земного, уверяет космонавт.

- Вернувшись на Землю, я первым делом наелся пельменей. Даже выдвинул предложение - включить их в рацион экипажа. Еще на орбите хотелось вредной еды вроде фастфуда, - признался Иван.

Но самым большим космическим желанием было услышать шум дождя, о котором во время сеанса связи рассказали ему родные. Семья и природа - этого на орбите не хватает больше всего. А самым желанным подарком к дню рождения стали открытки и рисунки детей, которые доставил на МКС грузовой корабль.

До Марса - не как до Луны

Иван Вагнер планирует не только еще побывать на орбите, но и поучаствовать в лунной программе. Кстати, его дипломная работа посвящалась перевозкам грузов на спутнике Земли и была отмечена в числе лучших.

- В то время к этому относились как к фантастике, но уже в ближайшие десятилетия она может стать реальностью, - считает космонавт. - Технологически человечество готово осваивать Луну. Очень надеюсь, что в 2030-2040-е годы этот процесс начнется. Если к середине века мы закрепимся на Луне - не в смысле прилетим и воткнем флаг, а построим там научную базу, - это будет очень хорошо.

Что касается Марса, то в ближайшее время, по мнению 566-го космонавта мира, туда вряд ли кто-то полетит.

- Не решено очень много вопросов, и в том числе защиты от космической радиации. Сейчас человек еще по пути на Марс получит летальную дозу. А строить базы на Луне вполне реально. Хочется потоптать лунный грунт, если позволит здоровье, - поделился новой мечтой Иван Вагнер.

О пользе скотча и чая

Ваш экипаж обнаружил на МКС трещину и заклеил ее скотчем. Почему выбрали именно такой способ?

Иван Вагнер: Если он сработал, почему бы им не воспользоваться? К тому же это был временный вариант. Станция теряла воздух с сентября 2019-го, шла очень медленная разгерметизация. После очередной коррекции орбиты она усилилась. Мы провели много работы в поисках этой утечки. Обнаружили ее с помощью чайного пакетика за неделю до возвращения. Выдохнув со спокойной душой, передали смену другому экипажу, который полностью заделал трещину отработанным на Земле способом.