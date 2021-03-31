В Ленинградском зоопарке умерла 14-летняя волчица Тень

В Ленинградском зоопарке в возрасте 14 лет умерла волчица Тень. Она была одной из самых известных питомцев учреждения, сообщается на его официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Так сложилось, что эту волчицу выкармливал человек. В 2007 году, спустя неделю после появления на свет, волчицу взял к себе домой выкармливать сотрудник зоопарка Дмитрий Васильев. До полутора месяцев Тень жила в обычной городской квартире, общалась с людьми, а потом вернулась в зоопарк в вольер, который был построен специально для нее.

Впоследствии Дмитрий Васильев продолжил уход за волчице. Он был единственным, кто мог свободно входить в вольер к Тени. Волчица, даже когда выросла и превратилась в настоящую хищницу, не забыла своего друга и никогда не пыталась напасть на него.

Тень скончалась от старости. "У природы для всех отмерен свой срок", - с грустью констатируют в зоопарке.