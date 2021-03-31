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31.03.2021 12:47
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти задержали закладчиков крупной партии наркотиков

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)

В Ленинградской области полицейские задержали распространителей синтетических наркотиков. По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, двое мужчин 34 и 35 лет оставили в закладках более 1,5 килограмма "экстази".

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Граждане, показавшиеся сотрудникам полиции подозрительными, припарковали автомобиль BMW Х5 в лесополосе Всеволожского района. При осмотре машины сначала были найдены два пакета с порошкообразным веществом белого цвета, а затем один из задержанных признался в истинных причинах остановки в неудобном месте.

- Было обнаружено и изъято четыре пакета с таблетками разных цветов, - рассказали в главке. - Согласно результатам экспертизы, они являются смесью, содержащей наркотическое средство, общей массой около 1,5 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Полиции предстоит установить каналы поставки запрещенных веществ

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Борьба с наркотиками

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