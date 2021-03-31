В музее-заповеднике "Царское Село" начнут реставрацию важных объектов

Уже в следующем году начнется реставрация Китайского театра - утраченного в годы войны архитектурного памятника Александровского парка. По завершении работ театр станет площадкой-трансформером для спектаклей и выставок. Кроме того, здесь расположат хранилище фондов музея.

На масштабный проект (сейчас театр представляет собой фактически руины) уйдет не менее восьми лет и порядка трех миллиардов рублей. В ближайшее время объект законсервируют, чтобы он не представлял опасности для специалистов.

Первый спектакль сыграли здесь в 1779 году, а в 1892-м специально для этой сцены были поставлены "Плоды просвещения" по пьесе Льва Толстого. В начале ХХ века сцена была обновлена для балетных постановок, а в 1941 году, во время отступления советских войск, в здании случился пожар, уничтоживший его дотла. С этого момента здание, построенное по проекту Антонио Ринальди архитектором Нееловым, стоит без крыши. Согласно проекту о восстановлении старого театра речи не идет - документы, по которым могли бы провести работы, не сохранились. Концепцию современной версии здания подготовила студия Никиты Явейна.

Другая задача, поставленная перед реставраторами в 2021 году, - восстановление гидросистемы парковых прудов. Изначально в Царское Село вода поставлялась посредством уникального гидротехнического сооружения - Таицкого водовода, но еще в первой половине XIX века его мощностей начало не хватать, и питание переключили на Орловские ключи, которые сегодня снабжают водой город Пушкин. Специалистам предстоит найти новые источники водоснабжения. Еще в семидесятые годы прошлого века эксперты занимались этим вопросом и подсчитывали предполагаемые затраты на строительство нового водовода из Гатчинского района, сообщила директор музея Ольга Таратынова. Возвращение воды потребует полутора миллиардов рублей и пяти лет.

На восстановление Китайского театра уйдет не менее восьми лет

И, наконец, третий большой проект музея - окончание реставрации Александровского дворца, который планируют открыть для посетителей летом этого года.

Кстати

Официальное открытие сезона в Царском Селе состоится 24 апреля. Для прохода в Екатерининский дворец будет действовать система электронных билетов. Одновременное число гостей здесь нормировано и составляет 950 человек, поэтому преимущественным правом посещения дворца будут обладать посетители, заранее бронировавшие свой визит.