В Новогорелово построена школа

В поселке Новогорелово новую школу начали готовить к приему учеников. Для учебного процесса уже закуплены не только столы и стулья, но даже компьютеры и швейные машинки.

Как театр начинается с вешалки, так новая школа начинается с большого открытого фойе и поста охраны. Сюда выведены все видеокамеры, которые позволят следить за порядком и безопасностью, отсюда же будет автоматически подаваться звонок на урок и с урока, здесь оборудован полностью компьютеризованный центр управления системами здания.

Трехэтажное здание рассчитано на 550 учащихся - по два класса в параллели. Первоклашек начнут набирать уже с 1 апреля, приоритет получат жители близлежащих домов. Младшей школе, кстати, отведено отдельное крыло, которое сообщается с основной частью. Для людей с ограниченными возможностями здоровья установлены два лифта и оборудованы санузлы на каждом этаже.

Параллельно будет комплектоваться и штат педагогов - пока у школы есть только директор. И он может себе позволить выбирать очень придирчиво: для работы созданы все условия. Например, изучать "технологии" мальчики будут отдельно в кабинете деревообработки и кабинете металлообработки, там уже есть и верстаки, и станки, и даже специальные мощные "пылесосы", которые не позволят стружке разлетаться по всему помещению. У девочек - закройные столы и утюги, плиты и холодильник, и даже диваны в зоне "гостиной" - сюда будут приглашать на чай.

Для изучения иностранных языков оборудовано четыре лингафонных кабинета, для уроков химии, физики, биологии - вытяжные шкафы и лаборатории, к каждой парте подведено электричество. Будет даже скелет! В школьной библиотеке - несколько функциональных зон, можно проводить и занятия, и встречи с интересными людьми. А в книгохранилище установлены специальные подвижные шкафы, которые сильно экономят место. Скоро их заполнят новые учебники.

- Школу в Новогорелово мы построили по программе "Стимул", которая предусматривает софинансирование из федерального и регионального бюджетов по схеме 70 на 30, - рассказал директор по строительству СК "ЛенРусСтрой" Алексей Булдин. - Однако по факту еще примерно 15 процентов от суммы контракта вкладывает застройщик - сначала на первом этапе, затем на завершающем.

Дополнительные расходы порождает несоответствие между строительными и образовательными нормами. Для Новогорелово строители сделали все по правилам, но получить лицензию в сегодняшнем состоянии образовательное учреждение не сможет. Поэтому сейчас "ЛенРусСтрой" за свой счет занимается дооборудованием, закупает интерактивные доски и учебные пособия. А кое-где сознательно отступает от параметров, заложенных в бюджете проекта.

- На покупку одного компьютера предусматривалось 27 тысяч рублей, - поясняет Булдин, - но за эти деньги можно приобрести только устройство для раскладывания пасьянсов. Поэтому мы потратили почти в полтора раза больше, 44 тысячи рублей, но купили хорошие машины - системные блоки и мониторы. Для новой школы приобретено около двухсот компьютеров.

Еще за счет строителей будет куплена школьная газонокосилка. Сейчас территория вокруг здания уже благоустроена. И на ней разместились не только скамейки для отдыха и клумбы, но и дорожки с искусственным покрытием для бега и прыжков, детская площадка. А на стадионе уже два года растят специальный спортивный газон. По мнению представителей компании-застройщика, это намного выгоднее и удобнее в эксплуатации. Ведь искусственное покрытие надо постоянно подшивать и ремонтировать, приглашать для этого дорогостоящих специалистов. А стричь траву и подсеивать семена после зимы сможет школьный завхоз. Или даже сами ученики - за право управлять газонокосилкой еще соревноваться будут!

Вообще для занятий спортом и сохранения здоровья в новогореловской школе созданы все условия. Здесь два спортивных зала, до отказа наполненные оборудованием. Кольца для баскетбола установлены на специальных передвижных тележках, их можно убрать к стене и освободить пространство. В малом зале есть даже эллиптические тренажеры и беговые дорожки. А в раздевалках - душевые. К спортивному блоку примыкает медицинский - несколько специальных кабинетов, включая офтальмолога и психолога.

Тем временем

Строители готовят для жителей ЖК "Новое Горелово" еще одну школу. По плану строительные работы должны завершиться в первом квартале 2022-го, однако "ЛенРусСтрой" рассчитывает завершить их до конца этого года. Часть уже опробованных технологических решений применяется и там, хотя Алексей Булдин отмечает, что новая школа будет еще лучше: "Мы учтем все, чему научились".

- Каждый конкретный проект зависит от участка, на котором он будет находиться, - поясняет специалист. - Мы, например, не можем разместить спортивные сооружения на северной стороне, потому что обязаны учесть нормы инсоляции. Но наше решение можно разобрать на блоки, как конструктор "Лего", и собрать их на местности наилучшим образом.