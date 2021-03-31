В Петербурге 11 гостей ресторана попали в больницу после банкета

В Петербурге госпитализировали 11 гостей ресторана "Сказка Востока 1001 ночь", сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По предварительным данным у десяти взрослых и одного ребенка выявлена острая кишечная инфекция. Установлено, что все заболевшие в тот день были в ресторане на банкете.

Сейчас в заведении работают санитарные врачи, сотрудники ресторана проходят медосмотр, выявляется, из-за чего возник очаг кишечной инфекции.

Стоит отметить, что сам ресторан продолжает работать. Это один из самых крупных комплексов восточной кухни на Выборгской стороне. Судя по афише мероприятий заведения, в конце мая здесь даже ждут Сосо Павлиашвили.