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31.03.2021 20:02
Рубрика: Экономика

Рыбка в тренде

В Петербурге корюшку продают по полторы тысячи рублей
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
На питерских уличных развалах появились первые в этом году торговцы корюшкой. Цена за килограмм кусается - от полутора тысяч рублей. Если повезет, то можно сторговаться за 1200.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Корюшка знаменита даже не столько своим вкусом, сколько запахом - она пахнет не рыбой, а огурцом.

Фото: РИА Новости
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- На самом деле сезон корюшки еще не начался, - сообщил "РГ" предприниматель Иван Колесников, специализирующийся на продаже местной рыбы. - Зима была очень суровой, и рыба пойдет примерно через 10-15 дней.

По словам предпринимателя, на улицах Санкт-Петербурга сейчас продается корюшка, выловленная рыбаками подо льдом Финского залива. Они отдают такую рыбу перекупщикам по 600-700 рублей за килограмм, а те увеличивают ценник в два-два с половиной раза.

Также корюшка начала появляться и в некоторых магазинах. Но Иван Колесников обращает внимание на то, что рыбакам-одиночкам не поймать на удочки такое количество рыбы, чтобы его можно было считать мелким оптом и сдать в торговую точку, не говоря уже о поставках в ретейл. Поэтому нельзя исключать, что на прилавках сейчас может появиться размороженная прошлогодняя рыба.

Цены на корюшку должны снизиться через две-три недели. Но какими они будут, зависит от улова, и каким он будет, предсказать пока сложно. В прошлом году в разгар сезона мелкую рыбешку в Северной столице продавали по 90-100 рублей за килограмм, средних размеров - по 250-300. Ну а крупная корюшка шла по цене около 500 рублей.

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