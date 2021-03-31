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31.03.2021 15:12

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В городе внедряют методики для реабилитации горожан, перенесших инсульт и травмы
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 67(8418)
Открылись социально-реабилитационные отделения в составе Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОНа) Петроградского района. На одном из них (гериатрическом) оказывается помощь людям в возрасте, имеющим проблемы с опорно-двигательной системой, на другом - тем, кто перенес инсульт.

Как рассказала его руководитель гериатрического отделения Светлана Бережная, узкая специализация на "опорниках" была выбрана неслучайно. Проблема очень актуальна для пожилых: у кого-то болят колени, у кого-то позвоночник, у кого-то после перелома не восстановились функции руки или ноги.

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Когда пациент приходит в отделение, то вместе со специалистами ставит небольшую, но актуальную задачу, которую по силам решить за месячный срок реабилитации. Например, "научиться надевать обувь без посторонней помощи", "научиться завязывать шнурки", "научиться ставить на верхнюю полку холодильника продукты правой рукой, которую не можешь поднять из-за артроза". С течением времени большинство таких далеко не мелких проблем решаются.

В отделении есть врач-гериатр, психолог, отлично оборудованный зал ЛФК с тренажерами, физиотерапия, массаж. Есть кружки рукоделия и социальные танцы.

Кстати, сюда приходят и работающие пенсионеры. Обычно - во время отпуска, так как больничных листов отделение не выписывает. Это не поликлиника и не стационар.

В отделении для тех, кто перенес инсульт, уже другое оборудование для ЛФК, а трудотерапия и мастер-классы подстроены под потребности именно этой категории подопечных. Здесь работают логопед и невролог. Есть в отделении душевая комната - для тех, кому физически сложно, а подчас и страшно одному помыться дома. Здесь же с гигиеническими процедурами поможет персонал.

- Можно сказать, что у нас происходит социализация людей, перенесших инсульт. Что это означает на практике? Человек приходит к нам - в плохом настроении, страдая от того, что теперь у него нет прежних физических возможностей. Любого из нас, даже очень сильную личность, приводит в отчаяние беспомощность телесная: плохо действует рука, непонятная речь и прочее. Последствия инсульта различные. Здесь встречаете людей с похожей ситуацией, и вместе справиться с бедой - легче. У нас даже романы порой случаются, две пары поженились и счастливы, - рассказывает Ольга Остроухова, заведующая отделением.

На это отделение попадают не только люди в возрасте. Инсульт, к сожалению, молодеет. И 50-летние, и даже 40-летние больные - уже не редкость.

Опытом Петроградского района интересуются в других районах города. Но открыть аналогичные отделения не такая уж простая задача. Нужны помещения, оборудование и, соответственно, средства. Приезжают из регионов. Например, не так давно были представители социальных служб из Вологодской, Ярославской областей, Северной Осетии. Ведь потребность в социально-реабилитационной помощи возрастным только растет из-за увеличения продолжительности жизни.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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