В Петербурге убили пятилетнего мальчика

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело в связи с убийством пятилетнего ребенка, тело мальчика нашли в квартире на Приморском проспекте.

Как сообщают в региональном СК, признаки того, что ребенок умер насильственной смертью, явные. На теле ребенка были видны ожоги, также имелись травмы головы, туловища, рук и ног.

Что произошло в квартире, сейчас выясняется. Руководитель СК РФ по Петербургу взял расследование дела под особый контроль.

РИА Новости сообщает, что тело ребенка было обнаружено на балконе без одежды, а мать мальчика заявила следователям, что сын захлебнулся в ванной.