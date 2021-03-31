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31.03.2021 09:57
Рубрика: Происшествия

Задержан петербуржец, разрушавший фигуры ангелов на старинном кладбище

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в том, что он на протяжении многих лет разрушал памятники на одном из старинных городских кладбищ, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Фото: iStock
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Вандал разрушал только надгробные фигуры ангелов: отламывал им крылья, уродовал лица, оставлял нецензурные надписи краской.

В полиции отмечают, что от действий вандала пострадало много людей, среди них женщина, которая потеряла своего сына. На его могиле петербурженка установила фигуру ангела стоимостью миллион рублей. За последние годы женщине приходилось из-за вандала несколько раз вкладываться в дорогую реставрацию памятника.

В квартире петербуржца полиция обнаружила предметы, которые полностью его изобличают. В частности, найдена балаклава, краска, одежда, в которой вандала видели на кладбище. Уголовное дело возбуждено по статьям "Вандализм" и "Надругательство над местами захоронения".

Зачем вандал осквернял памятники, полицейские понять пока не могут.

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