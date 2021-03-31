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31.03.2021 15:23

Несносные березы?

Текст: Вера Черенева (Ленинградская облать)
Российская газета - Санкт-Петербург № 67(8418)
Сегодня жители Кудрово встретятся с администрацией Заневского городского поселения. Главный вопрос на повестке дня - судьба зеленых насаждений при прокладке теплосетей, необходимых для строительства поликлиники. Коммуникации должны пройти через единственную зеленую зону 40-тысячного города. В администрации утверждают, что под снос пойдут в основном кустарники, люди не верят: за последние годы парк "Оккервиль" и так существенно потерял в площади за счет новых строек.

Полторы недели назад кудровчане заметили в парке забор, на информационном щите было указано, что на участке ведется прокладка коммуникаций для строительства поликлиники.

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С медучреждениями в Заневке напряженка. На первых этажах новостроек есть несколько стоматологических кабинетов, также имеется одна частная медицинская лаборатория. Но чтобы попасть к педиатру или терапевту, жителям не только Кудрово, но и Янино, а также других поселков, входящих в Заневку, нужно ехать в Петербург или в медучреждения Всеволожского района Ленобласти. Поэтому поликлинику в Кудрово жители очень ждут.

Однако то, что коммуникации для медучреждения будут прокладывать через парк, стало для граждан неприятным сюрпризом. Местные жители посчитали, что под снос может пойти до 130 крупномеров. Кроме того, при прокладке коммуникаций образуется санитарно-защитная зона, в ее границах нельзя сажать деревья, чтобы их корневая система в перспективе не повредила трубы.

Жители стали писать обращения во все инстанции.

- Реакция была странной, - говорит житель Кудрово, один из защитников парка Егор Евлашков. - Чиновники нам стали говорить, что мы якобы выступаем против поликлиники, предлагали посмотреть в глаза молодым мамам, которые каждый раз ездят за десятки километров, чтобы показать ребенка врачу. А мне лично непонятно, почему нас заставляют выбирать между поликлиникой и зелеными насаждениями.

Если строить теплотрассу в обход рощи, то коммуникации обойдутся дороже

В администрации Заневки заявляют, что теплотрасса пройдет не по центру березовой рощи, а по ее краю и под вырубку попадут не 130 деревьев, а 30. При этом если строить теплотрассу в обход зеленой зоны, то коммуникации обойдутся в разы дороже. Так, при схеме, предлагаемой местной администрацией, протяженность труб под парком составит 260 метров, если теплотрассу вести в обход, то придется прокладывать 770 метров. Перенести поликлинику в другое место технически невозможно, здание почти построено, сейчас там ведутся отделочные работы. Также администрация Заневки обещает взамен утраченных деревьев высадить 90.

Фото: iStock
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Возможно, местные жители и согласились бы закрыть глаза на снос кустарников и 30 берез ради поликлиники. Но проблема в том, что ранее площадь парка уже сокращалась. Например, в 2018 году часть зеленой зоны была отдана под автостоянку к очередному жилому комплексу, появившемуся в Кудрово. Тогда жители тоже возмутились, но в администрации показали план местности, где было указано, что это земля под строительство и никаких нарушений нет. Кроме того, жители ориентируются на данные Рослесхоза, согласно которым местная администрация в 2013 и 2020 годах направляла в ведомство проект генплана, но он так и не был согласован. Причина - местные власти хотят увеличить территорию города за счет лесного фонда, Рослесхоз - против, а, значит, опасаются горожане, в Кудрово может обостриться дефицит земли.

Горожане боятся, что если они уступят сейчас, то вырубки в многострадальном парке продолжатся - в Кудрово практически не осталось свободных площадок под строительство.

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