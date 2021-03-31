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31.03.2021 19:28
Рубрика: Спорт

Известны пары 1/4 финала женской баскетбольной Суперлиги

Текст: Илья Трисвятский
В чемпионате первого дивизиона женской Суперлиги, проводимой под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), по итогам первого раунда плей-офф стали известны все пары четвертьфинала. Фаворит турнира с выбыванием - действующий обладатель титула и победитель нынешнего регулярного сезона "Ростов-Дон-ЮФУ".
Команда "Ростов-Дон-ЮФУ" считается главным фаворитом плей-офф Суперлиги 1 . Фото: пресс-служба БК "Ростов-Дон-ЮФУ". Команда "Ростов-Дон-ЮФУ" считается главным фаворитом плей-офф Суперлиги 1 . Фото: пресс-служба БК "Ростов-Дон-ЮФУ".
Команда "Ростов-Дон-ЮФУ" считается главным фаворитом плей-офф Суперлиги 1 . Фото: пресс-служба БК "Ростов-Дон-ЮФУ".

Суперлига 1 - второй уровень национального чемпионата женских команд. Однако, несмотря на не самый громкий статус турнира, здесь выступают весьма сильные коллективы. Наиболее наглядный пример - история сыктывкарской "Ники". В прошлом сезоне этот клуб стал призером Суперлиги 1, но поскольку победитель "Ростов-Дон-ЮФУ" не воспользовался своим правом на повышение в классе, коллектив из Республики Коми рискнул с согласия РФБ занять образовавшуюся вакансию. На днях в плей-офф элитной Премьер-лиги грянула суперсенсация: "Ника" выбила из борьбы 11 лет подряд стоявшую на пьедестале оренбургскую "Надежду" и неожиданно для всех вышла в полуфинал. К данному факту добавим и то, что лидер ростовчанок Анна Зайцева уже второй год подряд входит в состав нашей национальной сборной.

Фото: Александр Ашихмин/ Баскетбольный клуб НИКА Сыктывкар ПРЕМЬЕР-ЛИГА/vk.com
Определились полуфиналисты женской баскетбольной Премьер-лиги

В текущем сезоне первого дивизиона Суперлиги регулярный чемпионат прошел как двухкруговой турнир с участием 14 команд. По итогам этой стадии вошедшие в сильнейшую пятерку "Ростов-Дон-ЮФУ" (26 побед - 0 поражений), "Самара" (20-6), "Нефтяник" из Омской области (19-7), "Казаночка" (18-8) и курское "Динамо-Фарм" (15-11) в столице Республики Татарстан провели дополнительный финальный тур за 1-5-е места. По результатам игр в Казани одно изменение в порядке расположения клубов в таблице все-таки произошло: "Нефтяник" догнал "Самару" по победам, опередил волжанок по результатам личных встреч и получил второй номер посева в плей-офф. В четвертьфинал напрямую попали "Ростов-Дон-ЮФУ" (29-1), "Нефтяник" (22-8), "Самара" (22-8) и "Казаночка" (19-11).

Приняли участие в первом раунде плей-офф команды, которые по итогам "регулярки" и дополнительных финальных туров в Казани, Ессентуках (за 6-10-е места), Иваново (за 11-14-е места) классифицировались на строчках общего рейтинга с 5-й по 12-ю. Борьба велась из двух игр по "еврокубковой" системе, то есть в отдельно взятых матчах допускались ничьи.

Усеченный раунд 1/8 финала ("Last 12") принес такие результаты: (12) "Пересвет" (Ростовская область) - (5) "Динамо-Фарм" (Курск) - 68:83, 59:83; (11) "Спарта энд К - 2" (Видное, Московская область) - (6) "Вологда-Чеваката" (Вологда) - 68:77, 68:63; (10) МБА-2 (Москва) - (7) "Спартак" (Санкт-Петербург) - 68:74, 56:75; (9) "Ставропольчанка-СКФУ" (Ставрополь) - (8) "Черные Медведи - Политех" (Санкт-Петербург) - 73:67, 68:67. То есть только в одной паре команда, финишировавшая ниже соперника по итогам основной части чемпионата, оказалась сильнее оппонента. Это девятый номер сетки плей-офф "Ставропольчанка-СКФУ".

Фото: vtb-league.com
В Единой лиге ВТБ определились пять участников плей-офф из восьми

Интересный факт: президент женского БК "Спартак" (СПб) заслуженный мастер спорта, двукратный призер Олимпиад (2004, 2008), чемпионка Европы 2007 и обладатель "серебра" первенства мира 2006 форвард Наталья Водопьянова в свои 39 лет заявлена также и как игрок. Причем баскетболистка и одновременно руководитель находится в отличных кондициях. В двух играх против МБА-2 она суммарно провела на площадках Москвы и Питера 53 минуты и набрала 28 очков, совершила 14 подборов.

В четвертьфинале (стадия стартует 5 апреля) встречаются: (1) "Ростов-Дон-ЮФУ" - (9) "Ставропольчанка-СКФУ" ("южное" дерби), (4) "Казаночка" - (5) "Динамо-Фарм" (Курск), (2) "Нефтяник" (Омская обл.) - (7) "Спартак" СПб, (3) "Самара" - (6) "Вологда-Чеваката". Серии до двух побед пройдут по схеме "1-1-1".

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