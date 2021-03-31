На Кубани при строительстве дороги к Крымскому мосту нашли артефакты

В Темрюкском районе на месте реконструкции дороги, ведущей к Крымскому мосту, археологи обнаружили древние артефакты. Среди них - ритуальная керамическая чаша, украшенная шестью стилизованными фигурками лошадей.

Также специалисты нашли захоронения двухтысячелетней давности с отлично сохранившимся погребальным инвентарем.

- Сейчас в связи со строительством и реконструкцией автодороги федерального значения на территории Славянского и Темрюкского районов начались масштабные раскопки шести памятников археологии, - сообщил вице-губернатор Кубани Сергей Болдин. - И уже найдены редкие экспонаты, которые пополнят музейные фонды.

Кстати, Краснодарский край занимает первое место в стране по количеству памятников археологии различных исторических эпох - от раннего палеолита до Средневековья. Перед началом любого строительства на памятниках археологии, попадающих в границу землеотвода, проводят целый комплекс работ, в частности, организуют археологические раскопки.