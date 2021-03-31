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31.03.2021 14:42
Рубрика: Происшествия

На Кубани вынесли приговор за убийство 28-летней давности

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Краснодарский краевой суд вынес решение по делу о двойном убийстве и разбое. Преступления были совершены в поселке Пашковский 25 марта 1993 года. Как сообщили в пресс-службе суда, из троих фигурантов дела удалось осудить только одного: еще один подозреваемый скончался, а другой до сих пор скрывается от следствия.

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По материалам уголовного дела, три человека забрались в дом к супружеской паре, жившей по соседству с осужденным. Подельники в самодельных масках из колготок и в перчатках ночью пробрались в дом. Подсудимый ножом убил хозяина дома, а его подельник - жену потерпевшего.

- Расправившись с супругами, все трое стали искать ценности, имевшиеся в доме. Фигуранты обнаружили и похитили золотые ювелирные изделия, наручные часы, телевизор, видеомагнитофон и видеокамеру, а также денежные средства на общую сумму 4 702 550 рублей. Похищенное имущество злоумышленники разделили и распорядились им по своему усмотрению, - рассказали в суде.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю, установить личности нападавших удалось еще в 1993 году, их объявили в федеральный розыск. Подсудимого задержали только в конце 2019 года в Москве. В отношении второго участника преступлений - брата фигуранта, уголовное дело выделено в отдельное производство, он находится в федеральном розыске.

Уголовное дело 28 лет назад было заведено еще по статьям Уголовного Кодекса РСФСР - по трем пунктам статьи 102 "Умышленное убийство двух или более лиц, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и по четырем пунктам статьи 146 "Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжких телесных повреждений, с проникновением в жилище".

Суду пришлось поднять архивы начала 90-х годов, чтобы изучить практику применения уголовного законодательства тех лет. По статье 102 УК РСФСР тогда назначалась смертная казнь, но теперь на нее в России введен мораторий. В итоге подсудимого приговорили по этой статье к 12 годам колонии общего режима. По обвинению в разбое мужчина получил еще восемь лет заключения, но освободили от него из-за истечения срока давности по уголовному делу.

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