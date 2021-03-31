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31.03.2021 10:43
Рубрика: Происшествия

Под Астраханью обнаружены тела двух пропавших рыбаков

Текст: Александр Гавриленко

Поисковики нашли тела двоих мужчин 1959 и 1963 годов рождения, которые пропали без вести 17 марта в Астраханской области. Было известно, что они поехали в Красноярский район на рыбалку, однако домой они не вернулись, а их телефоны оказались выключенными.

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18 марта поисковики на берегу местной речки нашли автомобиль одного из рыбаков. 20 марта у правого берега Ахтубы в районе села Сеитовка было обнаружено тело старшего рыбака. А накануне нашли второго, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по Астраханской области. Его тело также нашли на берегу Ахтубы.

Теперь специалистам предстоит выяснить причину смерти обоих. По предварительным данным, это мог быть несчастный случай.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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