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31.03.2021 10:28

Круговорот воды и соли

Российские ученые предложили Крыму экологичные и компактные опреснители
Текст: Елена Озерян (Симферополь)
Российская газета - Крым № 67(8418)
В Республике Крым началось проектирование двух опреснительных станций, одна из которых разместится в Ялте, а вторая - в Севастополе. Опреснители смонтирует российская компания, имеющая опыт работы в этой сфере, но не афиширующая себя из-за риска введения санкций. Тем не менее все оборудование на станциях будет российского производства. В 2021 году планируется получить заключение госэкспертизы и начать строительно-монтажные работы, а в 2022-м - сдать объекты в эксплуатацию.
Игорь Масик: Без опреснения ни Крыму, ни другим южным населенным пунктам России на побережье Черного моря не обойтись. Фото: Из личного архива Игоря Масика. Игорь Масик: Без опреснения ни Крыму, ни другим южным населенным пунктам России на побережье Черного моря не обойтись. Фото: Из личного архива Игоря Масика.
Игорь Масик: Без опреснения ни Крыму, ни другим южным населенным пунктам России на побережье Черного моря не обойтись. Фото: Из личного архива Игоря Масика.

Тем не менее споры об экономической целесообразности опреснения на полуострове не утихают. Может ли Крым обойтись без опреснительных станций, а если нет - то какие технологии самые экономичные и экологичные? Об этом в интервью "РГ" рассказал кандидат технических наук и разработчик отечественных опреснительных модулей Игорь Масик.

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Игорь Васильевич, некоторые противники идеи опреснения воды в Крыму утверждают, что препятствием может стать отсутствие качественного отечественного оборудования. Так ли это?

Игорь Масик: Это миф, и кому-то очень хочется, чтобы крымчане поверили в него. Благодаря большой инженерной работе и организаторским способностям ученого из Волгограда Владимира Фомина создан суперкомпактный опреснительный модуль - устройство, благодаря которому комплексно решены все задачи опреснения. Это и экономичное получение чистой питьевой воды, и уникальная коррозионная стойкость материалов в морской воде (до 15 лет), и практически полное отсутствие трубных соединений. Все это стало возможным благодаря изобретенному Фоминым принципиально новому аксиально-плунжерному насосу, совмещенному с рекуператором. Он позволяет значительно увеличить производительность модуля. С 2012 года подобное оборудование различной производительности успешно опресняет солоноватую и морскую воду в Австралии, Англии, Вьетнаме, Египте, Индии, Индонезии, Италии, Иране, Малайзии, Йемене, Марокко, Омане, Танзании, Турции, ЮАР и Японии. К слову, японская фирма Hitachi - лишь один из десятков дистрибьюторов, работающих в разных странах мира. Сейчас в Волгограде выполняют заказы на изготовление модулей для ОАЭ, Колумбии, Перу, Чили.

На рынке сегодня есть предложения и других, в том числе российских, производителей и разработчиков опреснительных установок. И многие хотят строить опреснительные заводы в Крыму...

Игорь Масик: И все они предлагают опреснительные установки, работающие по принципу обратного осмоса, который известен уже не одно десятилетие. Но по этой технологии обязательно используются три насоса, для которых необходимы три электродвигателя, соединяемых огромным количеством датчиков, трубопроводов. И они могут не выдержать большого давления воды. В итоге получается громадная конструкция, для размещения которой необходима соответствующая площадь. В Крыму в одном из санаториев Нового Света уже успешно работает опреснительная установка, выдающая 20-25 кубометров пресной воды в сутки. Она представляет собой здание 10 на 10 метров, для функционирования которого необходимо иметь массу химических ингредиентов.

В Крыму назвали стоимость первой опреснительной установки

Но учитывая курортно-рекреационную значимость, дороговизну и дефицит крымской земли (особенно на побережье), отдавать ее для размещения таких опреснителей, согласитесь, экономически нецелесообразно. Важна компактность, позволяюшая разместить станцию даже на придомовой территории. Для презентации мы привезли в Новый Свет на автомобильном прицепе модуль весом 180 килограммов с габаритами 400 на 600 на 1050 миллиметров. Поставили его на причал и начали качать воду для опреснения прямо из моря. В итоге получили суточную производительность в 30 кубометров чистейшей питьевой воды, за которой отдыхающие на берегу люди тут же выстроились в очередь. Не выливать же обратно в море очищенную, отвечающую всем требованиям СанПиНа воду с себестоимостью от 23 до 27 рублей за кубометр.

Одним из минусов опреснения считается побочный продукт этого процесса. Куда его девать?

Игорь Масик: Есть два способа утилизации рапы - сливать обратно в море или закачивать в шурфы. Давайте развеем мифы о рассоле. Высчитано: если две опреснительные станции, которые планируют построить в Крыму (на 150 и 30 тысяч кубометров воды в сутки), будут сбрасывать рапу в море, то даже без Днепра, Дуная и всех остальных источников пресных вод, впадающих в Черное море, для повышения его солености хотя бы на два грамма на литр, потребуется 374 тысячи лет! И потом, мы ведь опресняем морскую воду, а не засаливаем ее. Получив в итоге чистую рапу и смешав ее со сточными водами, возвращаем это в море. Происходит обычный круговорот воды в природе.

В Крыму началось проектирование двух опреснительных станций

Рапу можно где-то использовать?

Игорь Масик: Это очень ценный продукт. Если ее выпаривать, можно получить дополнительное количество воды и чистейшую морскую соль.

Еще противники опреснителей приводят в пример установку российского производства, работающую на Каспийском море: дескать, пресная вода там не лучшего качества.

Игорь Масик: Скорее всего, речь идет об опреснительной установке, аналог которой хотели презентовать в Крыму представители Института прикладной математики им. М. В. Келдыша. Но в ней применяется совершенно другая технология опреснения - термическая. Если же использовать механическое опреснение, фильтрацию, получится соответствующая всем требованиям СанПиН питьевая вода.

Если после строительства в Крыму опреснителей "небесная канцелярия" все-таки расщедрится и подаст воду на полуостров, они будут простаивать?

Игорь Масик: Можно, конечно, ждать обильных осадков. Но за это время из-за отсутствия воды экономика региона понесет несоизмеримо большие убытки. Да и опреснение - это всего лишь дополнительный источник пресной воды, которой в Крыму и при работе Северо-Крымского канала не хватало. Приведу в пример Италию, которая очень схожа с Крымом по климату. В 2019-м один из пятизвездочных отелей установил два опреснительных модуля производства РФ. Через два месяца поступил заказ еще на 10. И вскоре заказали еще 30. Их установили в отелях на Сардинии и Эльбе.

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Тоже засуха заставила?

Игорь Масик: Скорее экономическая выгода. Там стоимость куба привозной воды - примерно четыре евро. И столько же им приходится платить за ее сброс. Куб воды хозяину отеля обходился в восемь евро, а чистейшая вода из опреснительных модулей всего лишь в 50 центов. И за сброс не надо платить, поскольку вода - из моря, в море же и возвращается. Установить модуль также легко, как и стиральную машинку. И места он займет столько же. И не нужна дорогущая проектная документация, как при строительстве завода или станции.

И какова цена вопроса?

Игорь Масик: Опреснительная установка не больше письменного стола, которая требует около пяти киловатт электроэнергии и выдает в сутки 40 кубометров воды, стоит чуть более 30 тысяч евро. В Крыму уже есть желающие производить с помощью модулей бутилированную воду. Они посчитали, что за полгода отбивают стоимость не только установки, но и остального оборудования. На территории Крыма, где есть свободная экономическая зона, можно организовать предприятие для сборки опреснительных модулей. Это экологически чистое производство, "отверточная сборка", которое даст региону дополнительные рабочие места. Но следует особо подчеркнуть, что опреснительные установки в Крыму надо использовать лишь как альтернативу в засушливые периоды.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Сейчас, чтобы смягчить проблему вододефицита, крымские власти делают ставку на скважины. Суточную добычу из них планируют довести до 300 тысяч кубометров.

Игорь Масик: Нельзя бесконечно выкачивать воду из крымских недр! Через полгода происходит их засоление, потому что нет обильных дождей и снегопадов, то есть подпитки водоносных горизонтов. Поэтому воду в недрах необходимо оставить как неприкосновенный запас полуострова, если мы хотим его процветания. Пора наконец понять, что без опреснения ни Крыму, ни другим южным населенным пунктам России (Геленджик, Новороссийск), расположенным на побережье Черного моря, не обойтись. И решать проблему вододефицита с помощью опреснительных модулей необходимо начинать уже сейчас - системно, спокойно, без надрыва и кавалерийского наскока.

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