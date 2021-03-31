Ростовские школьники отправят на орбиту Земли космический спутник

Школьники Ростовской области построят космический спутник. В ноябре аппарат будет выведен на орбиту Земли и начнет передавать информацию для научных экспериментов. Проект будет реализован в рамках федерального конкурса "Дежурный по планете".

Для того, чтобы прикоснуться к звездам, мальчишкам и девчонкам достаточно прислать свои предложения по проведению экспериментов на орбите в оргкомитет. Рассматриваются командные работы - от трех человек. Идеи принимаются до 11 апреля. После подведения итогов школьники с помощью специалистов в области связи и приборостроения приступят к сборке спутника.

Кстати, ребятам предстоит выбрать имя и позывной для собранного космического аппарата. Базой для спутника станет проект CubeSat, или Кубсат. "Кубсаты - это сверхмалые искусственные спутники в виде кубиков размером 10х10х10 см, они могут быть оснащены солнечными батареями, видеокамерами для проведения космической съемки и другой полезной нагрузкой, - рассказал технический консультант проекта Константин Гуфан. - Конечный функционал спутника еще только в процессе разработки". При этом сам облик спутника уже определен - весь функционал полезной нагрузки будет реализован на мини-компьютере типа RaspberryPi. На нем смогут генерироваться данные, которые спутник передаст на Землю, где школьные команды их получат и будут использовать в своих экспериментах.

Мнение

Владимир Машков: Зачем школе театральный кружок

В Кемерове прошел очередной отбор абитуриентов в Школу Олега Табакова. В творческих испытаниях участвовало больше ста старшеклассников из Кузбасса и других регионов России. У самых талантливых появится шанс стать профессиональными артистами. На встрече с абитуриентами художественный руководитель школы, народный артист России Владимир Машков, в частности, поделился такой мыслью.

"Шекспир когда-то сказал: "Весь мир - театр. В нем женщины, мужчины - все актеры. У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет роль". От эмоционального интеллекта - возможности распознать свою эмоцию, эмоцию другого человека и правильно принять решение, от управления эмоциями и чувствами зависит до 70 процентов успеха человека. Но если эмоции - это инстинктивные проявления, то чувствам нужно учиться. Потому, считаю, школьные театры так необходимы для становления молодых людей.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

TikTok, Instagram - это все эмоции. Молодежь хочет их демонстрировать, но в том, что с ними происходит на уровне чувств, сами зачастую не могут разобраться. Поэтому им на самом простом материале нужно учиться сопереживать, сочувствовать, сострадать. Вот это "со", "вместе", мне кажется, очень важно. И чем раньше педагоги начнут обращать внимание ребят именно на это, на эмоциональную и чувственную сторону их жизни, тем лучше. Раньше почти в каждой школе был театральный кружок. А почему уроки математики или физики не сделать театрализованными? Насколько быстрее тогда будут проникать знания в человека! И еще. Знаете, с какой проблемой мы сталкиваемся в последнее время? Многие поступающие в театральные училища не умеют правильно говорить. Так вот, эти детские дефекты речи при желании очень быстро исправляются. Так почему родители не обращают на это внимание, особенно если их дети хотят реализоваться в актерской профессии?"

Юлия Потапова, Кемерово