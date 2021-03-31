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31.03.2021 12:13
Рубрика: Культура

Бабушка Джульетта

Калмыцких пенсионерок увлекли театротерапией
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Неделя - Юг России № 68(8419)
Заслуженная артистка республики Тамара Параева организовала при местном центре соцобслуживания театрально-терапевтическую студию "Гармония", которую уже безумно полюбили элистинские бабушки.

Правда, из-за эпидемии коронавируса собираться вместе начинающие актрисы не смогли. Промаявшись несколько месяцев в тоске по сцене, они решили перенести театротерапию в удаленный режим и даже освоили для этого компьютер и Zoom. И вот прошли первые онлайн-занятия.

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- Я показываю упражнения на внимание и различные этюды, объясняю, как нужно поставить сценическую речь, как тренировать дыхание. Обучаю искусству движения, - рассказывает Параева. - Мы также разбираем, как правильно читать басни. Ведь не случайно именно басню декламируют абитуриенты при поступлении в театральное училище. Этот жанр помогает раскрыть их способности к перевоплощению, умению менять образы, голоса и характеры. Например, в басне "Стрекоза и Муравей" в одном лице нужно изобразить и автора, и взбалмошную Стрекозу, и работягу Муравья. Важно открыть также музыкальные способности. У одной из наших бабушек я обнаружила удивительное природное меццо-сопрано!

Костяк театралок, приобщающихся к сценическому искусству с помощью компьютера и не пропускающих ни одного занятия, составляют дюжина пенсионерок в возрасте от 60 до 80 лет. Но общая аудитория значительно больше и постепенно растет.

Впереди у учениц уроки сценического фехтования и даже рукопашного боя. Разумеется, бить и кидать друг друга через плечо бабушки не будут, но научатся правдоподобно изображать на сцене поединки.

Театротерапия подразумевает и более сложную работу. Увлеченные пенсионерки уже сами пишут и ставят сатирические миниатюры. Материал берут из жизни, находя темы для своих постановок в маршрутках, магазинах, поликлиниках и даже дома.

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- Так, мне запомнилась миниатюра о внуке, который прекрасно разбирается в современных гаджетах, и его бабушке, боящейся подступиться к компьютеру. Бабушка и внук разговаривают друг с другом на разных языках, но в итоге приходят к пониманию. Миниатюра на самом деле очень актуальная. В небольшой сценке удалось показать глубинную проблему общения разных поколений, и пути ее решения, - отмечает Тамара Параева.

В ближайшее время ее воспитанницы собираются ставить отрывки из Шекспира. После полученного опыта театротерапии на дистанции студия переходит в режим онлайн. И не исключено, что мы еще услышим о шекспировской Джульетте в исполнении 80-летней элистинской пенсионерки.

Комментарий

Светлана Роман, руководитель центра соцобслуживания:

- Эти занятия позволяют получить эстетическое удовольствие и душевный отдых, который так необходим пожилому человеку. Театротерапия снимает психоэмоциональное напряжение, помогает переключиться с материальных, бытовых проблем на богатую творческую работу, снижает тревожность, улучшает коммуникативные навыки и, в конце концов, раскрывает творческий потенциал человека.

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