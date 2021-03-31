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31.03.2021 09:44
Рубрика: Происшествия

В Ялте пожар в частном доме уничтожил жилье 11 человек

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Ялты Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Фото: Пресс-служба администрации Ялты

В Ялте из-за пожара в двухэтажном частном доме на улице Нижнеслободской три семьи - 11 человек, в том числе дети в возрасте 1,5 и 4 года, остались без крыши над головой. Об этом сообщила глава администрации курортного города Янина Павленко.

В Сочи причиной пожара с погибшими мог стать электросамокат

Пожар начался в половине восьмого вечера. Заполыхало каменное строение с деревянной мансардой. Вскоре огонь перекинулся на находившиеся рядом деревянные постройки.

Огнеборцы были на месте ЧП через 10 минут после вызова. За час с небольшим им удалось локализовать огонь на площади около 150 квадратных метров, а к 23 часам полностью потушить его. Обошлось, к счастью, без человеческих жертв и пострадавших. Но дома выгорели дотла. Чтобы спастись, люди выбегали из квартир, в чем были, оставив в огне личные вещи и документы.

- Люди ночь провели у соседей,- рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко. - Сегодня перевезем три семьи из девяти человек в муниципальный спортивно-оздоровительный комплекс "Смена". Двое жителей отказались от заселения. Готовим комиссию по ЧС.

Как уточнила Павленко, по стечению обстоятельств, в одной из квартир сгоревшего дома жила семья, которая вчера похоронила своего сына, в рассвете сил погибшего в ДТП.

Администрация Ялты возьмет на социальное сопровождение семьи погорельцев и поможет им всем необходимым, в том числе и с оформлением документов. Крымчане уже начали привозить необходимые вещи и продукты на место ЧП.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

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