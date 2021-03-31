В столице Кубани Международный фестиваль научно-технического творчества "От винта!" собрал свыше 700 участников из многих регионов. Талантливые школьники и студенты представили свои разработки, познакомились с проектами молодых ученых, которые только начинают внедрять свои идеи в промышленное производство и прослушали мастер-классы.

Денис Мантуров (в центре): Ребята не только впитывают последние тенденции науки, но и генерируют собственные решения. Фото: Владимир Аносов/РГ

С их работами и идеями познакомились министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор края Вениамин Кондратьев.

Раньше форум (уже 16-й по счету) организовывался в разных городах, однако с 2021 года решено проводить его на юге. Для краевого центра это знаковое событие, и не только благодаря постоянной приписке. Фестиваль стал первым массовым молодежным мероприятием после пандемии коронавируса. Может, по этой причине каждый проект прямо-таки дышал инновационной смелостью.

- Уровень технической проработки образцов очень высок, - поделился впечатлениями от экспозиции Денис Мантуров. - Ребята не только впитывают последние тенденции науки, но и генерируют собственные решения. Поэтому так важно прививать вкус к инженерно-конструкторскому творчеству еще со студенческой скамьи. Показателен пример работы инжинирингового центра в области пищевого машиностроения на базе Кубанского технологического госуниверситета, который действует автономно и получает от предприятий заказы на сумму около 480 миллионов рублей в год. Студенты получают первый практический опыт, а с ним приходит интерес к профессии. Всего в стране при университетах создано 72 таких центра.

Каждый проект здесь прямо-таки дышал инновационной смелостью

Тут можно было увидеть гостей из Новосибирска, Ростовской и Волгоградской областей, Крыма, Ставропольского края, Калмыкии, Адыгеи, Чечни. Они продемонстрировали около 500 разработок в области авиации, робототехники, судостроения, сельского хозяйства, медицины и других сфер.

Так, воспитанник краснодарского технопарка "Кванториум" Дмитрий Иваха показал модель гибридного электрокара, передвигающегося на водородном топливе, что позволяет питать устройство до 100 ватт без применения сложных электронных компонентов.

- Водородное топливо - перспективная вещь, так как его использование значительно снижает нагрузку на окружающую среду, - отмечает девятиклассник. - Технологией сейчас активно интересуются за рубежом: в Японии уже начали выпускать грузовики с новым гибридным двигателем. Отличие нашей схемы в том, что мы запасаем водород, преобразуемый затем в электроэнергию, а аккумулятор служит вспомогательным страховочным элементом. Электрокар мы специально подготовили к гонкам радиуправляемых машинок, работающих на водороде.

Рядом можно было увидеть действующую наземную станцию приема телеметрии космических спутников, собранную юными технарями кубанского райцентра Курганинска.

- Наши школьники также разработали конструктор наноспутника формата CubeSat 3U, который первого ноября запустят со станции "Байконур". Он станет частью группировки малых космических аппаратов, отслеживающих космическую погоду (солнечный ветер) для ученых Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ, - рассказывает директор Центра молодежного инновационного творчества "Перспектива" Кирилл Попко.

Еще один проект его воспитанников - инженерный набор микросхем и конструктивных элементов для самостоятельной сборки. Их могут закупать школы или вузы и непосредственно внедрять в образовательный процесс. Этот аппарат-спутник можно запускать с полезной нагрузкой в ближний космос - на высоту 20-25 километров.

Кстати

На форуме были презентованы два новых проекта: "Инженеры Победы" - альманах документальных историй о деятельности предприятий, трудовых и научных коллективов СССР и стран антигитлеровской коалиции в годы войны - и "МультПром" - конкурс научно-технических анимационных фильмов.