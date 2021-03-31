В Крыму участились случаи интернет-мошенничества

В 2020 году оборот в онлайн-торговле в России вырос на 44 процента - до 2,5 триллиона рублей. В Крыму - на 12,6 процента. Значительно увеличилось и число мошенничеств в сети. По подсчетам BrandMonitor, злоумышленникам удалось выманить у доверчивых граждан около 18,6 миллиарда рублей через фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины.

В МВД по Республике Крым вслед за другими регионами РФ создано специальное подразделение для борьбы с киберпреступностью и криминалом в интернете. Фото: Мария Орлова/ РГ

Недавно жертвой мошенников стал директор одного из симферопольских кафе. Предпринимателя на одном из интернет-сайтов бесплатных объявлений заинтересовало предложение об изготовлении мягкой мебели по низкой цене. После телефонного разговора к заказчику приехал мужчина, который сделал замеры для шести комплектов. Заказчик отдал предоплату в размере 50 тысяч рублей, однако в указанный срок мебель не доставили, а изготовитель перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию. По данным пресс-службы МВД по РК, оперативники задержали подозреваемого, им оказался житель одного из сел Симферопольского района. Он признался, что не собирался исполнять заказ. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Симферопольца Алексея привлекло выгодное предложение - на сайте цена ботинок известного бренда была намного ниже, чем в фирменном магазине. Там они стоили 15 тысяч рублей, а в интернете по акции их можно было приобрести всего за 5. Алексей не убедился, достоверна ли информация в объявлении и является ли продавец официальным представителем фирмы. Недолго думая, он заказал обувь с доставкой "Почтой России". Посылку можно получить только после оплаты. Коробка сразу показалась Алексею подозрительно легкой. Внутри лежали обычные комнатные тапочки.

Житель Симферопольского района решил купить автомобильный прицеп и позвонил по номеру, указанному на сайте объявлений. Продавец, предлагавший товар по привлекательной цене, попросил перевести ему на карту в качестве залога небольшую сумму. Покупатель тут же сделал предоплату. И в результате лишился пяти тысяч рублей. Джанкоец, увидев на сайте объявление о продаже мотокультиватора, перевел злоумышленнику 10 тысяч рублей. И остался без денег и мотокультиватора. Оба пострадавших обратились в полицию, они признались, что слышали о подобных схемах мошенничества, но не думали, что сами станут жертвами аферистов.

О том, как во время интернет-шопинга не попасться на удочку мошенникам, "РГ" рассказали эксперты "Авито".

Правило N 1. Покупая товар у частного продавца, не вносите предоплату - ни полную, ни частичную.

Например, вы нашли на платформе объявлений то, о чем давно мечтали - например, приставку, за которой охотятся все геймеры мира. И цена на гаджет умеренная, но продавец настойчиво просит перевести предоплату, ведь желающих купить приставку много. Мошенники часто публикуют объявления о продаже редких вещей, чтобы привлечь внимание покупателей, и, получив деньги, перестают выходить на связь.

Правило N 2. Не переходите по подозрительным ссылкам.

Очень часто мошенники пытаются выманить данные банковских карт у доверчивых интернет-пользователей с помощью сайтов-подделок. Отличить такой сайт от настоящей платежной формы банка или платформы объявлений можно, проверив адрес страницы в строке браузера - если в ней написано что-либо, кроме avito.ru, например, av1to.ru или avitopay.ru, перед вами подделка. Оставив на таком сайте данные карты, пользователи фактически дают мошенникам доступ ко всем хранящимся на ней деньгам.

Чтобы защитить своих пользователей от подобных попыток обмана, "Авито", например, заблокировал возможность отправки ссылок во встроенном мессенджере и блокирует аккаунты, замеченные в попытках подобных рассылок.

Правило N 3. Обсуждайте подробности сделки во встроенном мессенджере на сайте или в приложении.

Сервисы объявлений, интернет-магазины и банки постоянно совершенствуют системы защиты пользователей, но, если продавец и покупатель уходят в WhatsApp или обсуждают покупку или продажу по телефону, служба безопасности сервиса не сможет отследить действия злоумышленников и предупредить о возможной угрозе. Зная это, мошенники начинают диалог внутри площадки, но всеми способами стараются увести собеседника туда, где их не сможет отследить служба безопасности. Предлоги могут быть разные: прислать дополнительные фотографии товара, показать похожие товары, записать длинное голосовое сообщение, созвониться и т. д. Если продавец или покупатель настойчиво уводит вас с платформы - это повод насторожиться.

Правило N 4. Никогда и никому не сообщайте данные карты и коды из СМС от банка.

Наверняка вы слышали о звонках якобы от служб безопасности банков, но мошенники придумывают и более сложные схемы и уловки. Говорят, что код нужен для того, чтобы вы могли быстро получить деньги, или ссылаются на то, что без него за перевод придется платить комиссию. Впрочем, какую бы историю ни рассказывали злоумышленники, можно быть уверенным: если у вас просят код из СМС - перед вами мошенник. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, - прекратить диалог и передать данные о злоумышленнике в службу поддержки онлайн-платформы. Это поможет не только сохранить деньги и нервы, но и обезопасить других честных пользователей.

Кстати

Процветает интернет-мошенничество и в туристической сфере. В прошлом году министерство курортов и туризма Республики Крым обнаружило 24 мошеннических сайта. В адрес ведомства поступило 103 жалобы от туристов. Схема обмана проста: мошенники создают сайт прекратившего работу отеля или санатория и предлагают большие скидки в обмен на полную предоплату.

Чтобы не попасться на крючок злоумышленников, необходимо проверить интересующий вас объект в списке легально работающих отелей и гостиниц. Реестр санаторно-курортных организаций размещен на портале правительства Крыма.

P.S.

В Республике Крым сотрудники полиции периодически регистрируют факты мошенничества в сети. Некоторые из них совершаются с использованием сайтов бесплатных объявлений.

Обманутые граждане выступали либо покупателями, либо продавцами товаров или услуг. Во всех случаях злоумышленники стремились получить их персональные данные, а также информацию о банковских картах.

"Чаще всего жертва, перейдя в телефоне по подменной ссылке, попадает на интернет-ресурс, подконтрольный злоумышленникам, где вводит платежные реквизиты и свои персональные данные", - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Получив необходимую информацию, сразу же перестают выходить на связь с потерпевшим.

Только по некоторым случаям мошенничества за несколько дней в марте сумма ущерба составила более 152 тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают: если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщайте об этом в полицию по номеру 102. Шансов на раскрытие преступления по горячим следам всегда больше.