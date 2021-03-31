Жители Ростовской области испытали новый способ обращения к властям. Они размещают в соцсетях имитацию телефонного разговора с губернатором Василием Голубевым, в котором просят разобраться с проблемами в их городе или поселке.

Инициаторами акции стали жители Батайска после того, как проезжавший по территории города губернатор позвонил главе местной администрации Геннадию Павлятенко, резко отчитав его за состояние дороги. Запись разговора довольно быстро распространилась в интернете. Улицу действительно оперативно привели в порядок, а ролик разговора губернатора с градоначальником и полученный результат вдохновили батайчан. Местные жители создали своеобразный флешмоб с хештегом #ПозвониВасилию и начали снимать и выкладывать в нем записи своих обращений к губернатору в виде дружеских прямых "звонков". Главной темой так и стали грязные и разбитые дороги. "Алло, Василий! Я еду в Ростов по улице Северной. Дорога как на кладбище. Вы бы не могли сказать Геннадию, чтобы он за пять дней навел здесь порядок", - просит один из жителей Батайска.

Вскоре к акции подключились жители других городов и районов области. Ролики со "звонками" начали поступать из Ростова, Азова, Миллерова, Таганрога, из станицы Егорлыкской... Акция продолжает набирать обороты. Сам Василий Голубев признался, что оценил креативный подход организаторов необычного флешмоба. И также заверил, что власти работают с обращениями граждан и отслеживают реакцию на них чиновников на местах.