Инициаторами акции стали жители Батайска после того, как проезжавший по территории города губернатор позвонил главе местной администрации Геннадию Павлятенко, резко отчитав его за состояние дороги. Запись разговора довольно быстро распространилась в интернете. Улицу действительно оперативно привели в порядок, а ролик разговора губернатора с градоначальником и полученный результат вдохновили батайчан. Местные жители создали своеобразный флешмоб с хештегом #ПозвониВасилию и начали снимать и выкладывать в нем записи своих обращений к губернатору в виде дружеских прямых "звонков". Главной темой так и стали грязные и разбитые дороги. "Алло, Василий! Я еду в Ростов по улице Северной. Дорога как на кладбище. Вы бы не могли сказать Геннадию, чтобы он за пять дней навел здесь порядок", - просит один из жителей Батайска.
Вскоре к акции подключились жители других городов и районов области. Ролики со "звонками" начали поступать из Ростова, Азова, Миллерова, Таганрога, из станицы Егорлыкской... Акция продолжает набирать обороты. Сам Василий Голубев признался, что оценил креативный подход организаторов необычного флешмоба. И также заверил, что власти работают с обращениями граждан и отслеживают реакцию на них чиновников на местах.