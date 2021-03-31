Новости

В Петербурге убили пятилетнего мальчика 21:30
В Вооруженных силах вылечили от коронавируса более 32,2 тысячи человек 21:00
Грызлов назвал "нулевой" репутацию Украины в переговорном процессе 20:32
Устроившие потасовку на чемпионате России лыжники дисквалифицированы 20:32
Матвиенко: У конкурса "Лидеры России" есть большой потенциал 20:28
Вышли два новых тизера "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 19:54
Захарова: РФ адекватно ответит на санкции Австралии 19:47
Глава СК ответил на жалобы граждан, недовольных расследованием 19:21
Росстат: Цены на подсолнечное масло и сахар продолжают расти 19:10
Премьеру второй части "Венома" снова перенесли 19:08
В Сочи предложили штрафовать туристов-нарушителей в горах 19:00
Захарова назвала цензурой блокировку в США арабской версии RT 18:54
Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе 18:51
Украинский киллер получил срок за убийство главного строителя МВД РФ 18:47
Посольство России рекомендовало избегать центра Джакарты из-за террористов 18:25
Начальник Генштаба ВС РФ поговорил с американским коллегой по телефону 18:14
Индия начала праздновать в России 75-летие своей независимости 18:14
Путин призвал оставить решение о ключевой ставке Центробанку 18:07
Росреестр зарегистрировал на 30% больше ипотек, чем годом ранее 18:04
В Гаване стартовало 17-е заседание российско-кубинской комиссии 18:03
И.о. замглавы правительства Ставрополья Романа Петрашова арестовали до 23 мая 18:03
Мэр Краснодара заявил о решении пойти на выборы в Госдуму 17:55
Хуснуллин предложил обновлять коммунальные сети на средства ФНБ 17:53
Посол РФ раскритиковал курс американской администрации на конфронтацию 17:37
Ученые из Петербурга смоделирует самое большое в мире искусственное Солнце 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
31.03.2021 20:04
Рубрика: Власть

Алло, Василий!

На Дону напрямую "звонят" губернатору
Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
Жители Ростовской области испытали новый способ обращения к властям. Они размещают в соцсетях имитацию телефонного разговора с губернатором Василием Голубевым, в котором просят разобраться с проблемами в их городе или поселке.

Инициаторами акции стали жители Батайска после того, как проезжавший по территории города губернатор позвонил главе местной администрации Геннадию Павлятенко, резко отчитав его за состояние дороги. Запись разговора довольно быстро распространилась в интернете. Улицу действительно оперативно привели в порядок, а ролик разговора губернатора с градоначальником и полученный результат вдохновили батайчан. Местные жители создали своеобразный флешмоб с хештегом #ПозвониВасилию и начали снимать и выкладывать в нем записи своих обращений к губернатору в виде дружеских прямых "звонков". Главной темой так и стали грязные и разбитые дороги. "Алло, Василий! Я еду в Ростов по улице Северной. Дорога как на кладбище. Вы бы не могли сказать Геннадию, чтобы он за пять дней навел здесь порядок", - просит один из жителей Батайска.

Вскоре к акции подключились жители других городов и районов области. Ролики со "звонками" начали поступать из Ростова, Азова, Миллерова, Таганрога, из станицы Егорлыкской... Акция продолжает набирать обороты. Сам Василий Голубев признался, что оценил креативный подход организаторов необычного флешмоба. И также заверил, что власти работают с обращениями граждан и отслеживают реакцию на них чиновников на местах.

В Ростовской области построят солнечные электростанции
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Захарова: РФ адекватно ответит на санкции Австралии
Голикова рассказала, каким будет МРОТ в 2022 и 2023 году
СК показал видео из сгоревшего дома в Новых Вешках
Матвиенко назвала странным выбор песни от РФ для "Евровидения"
Молодежная сборная России не вышла в плей-офф чемпионата Европы
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода