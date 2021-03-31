В Севастополе ограничения по коронавирусу продлили до конца апреля

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в Севастополе продлен до конца апреля. Решение принято в среду на заседании регионального штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в городе продолжит действовать масочный режим в общественном транспорте и объектах торговли. Сохранится запрет на массовые культурные мероприятия под открытым небом и в помещениях, а также на досуговые мероприятия в развлекательных центрах. Ограничения сохранены, поскольку в последнюю неделю в Севастополе зафиксирован 16-процентный рост случаев коронавирусной инфекции (267 против 230 случаев неделей ранее).

В то же время с 12 апреля разрешено проводить культурные и иные массовые мероприятия правительству и муниципалитетам Севастополя, а также учредительные собрания и конференции организациям.

С 1 апреля отменяются больничные по причине самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет.