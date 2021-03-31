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31.03.2021 11:31
Рубрика: Происшествия

За неустойку надо платить

Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 68(8419)
Собственник квартиры в Дзержинском районе Волгограда отсудил у неторопливого застройщика неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств. Коммерческая организация должна будет заплатить более 200 тысяч рублей.

В декабре 2016 года волгоградец заключил договор участия в долевом строительстве с компанией "Бастион". Фирма обязалась не позднее сентября 2019 года передать дольщику жилплощадь в многоквартирном доме на бульваре 30-летия Победы. Покупатель полностью оплатил стоимость желанных квадратных метров. Но столкнулся с обычной проблемой: ключи от входной двери все никак не отдавали. Застройщик не укладывался в заявленные сроки. Сдали дом только 28 февраля прошлого года.

Фото: istockphoto
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Большинство граждан не желают связываться с нарушителем. Рады, что все-таки получили долгожданное жилье. Но не в этом случае. Горожанин посчитал свои права нарушенными и подал иск в суд. Он пожелал взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков, штраф, а также компенсацию морального вреда. И районный суд встал на сторону покупателя. Но так быстро точки в подобных делах не ставятся.

- Ответчик обжаловал решение. В апелляционной жалобе представитель застройщика просил снизить размер неустойки и оставить без удовлетворения требование о взыскании штрафа, - говорит руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. - Областной суд, проверив материалы дела, не нашел основания для отмены или изменения акта. Решение вступило в законную силу.

Теперь строительная компания должна заплатить неустойку в размере 161,4 тысячи рублей, штраф за невыполнение требований потребителя - 81,2 тысячи и компенсацию морального вреда. Правда, тут сумма уже незначительная: всего тысяча рублей.

Кстати

Сегодня в областном реестре долгостроев значатся 18 многоквартирных домов, в строительство которых вложили свои деньги более двух тысяч граждан. В 2021 - 2022 году планируется сдать в эксплуатацию два жилых комплекса, "Эдем" и "Шоколад". Постепенно решается проблема "Парка "Европейского", крупнейшего долгостроя региона. С 2018 года здесь сдали семь из 13 домов. Таким образом восстановлены права 660 дольщиков.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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