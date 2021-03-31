В Волгограде открыли памятный знак, посвященный акции волонтеров "Мы вместе". Сейчас арт-объект в виде огромного сердца поместили в музей "Россия - моя история". С наступлением тепла он займет свое место на площадке перед музеем.

- Старт акции был дан 26 марта 2020 года, - напомнил начальник управления молодежной политики Андрей Сеидов, занимающийся добровольческим движением уже более шести лет. - Я не могу вспомнить подобной акции, когда помощь гражданам оказывали бы каждый день. Ребята помогали людям жить нормальной жизнью, когда весь мир погрузился в пандемию.

Волгоградская область входит в число лидеров движения волонтеров в стране. В него вовлечены полторы тысячи человек. За год волонтерские центры обработали 71 тысячу заявок и звонков. Студенты и старшеклассники совершили две тысячи рейсов для доставки продуктов питания, лекарств, медикаментов и книг для нуждающихся.

- В апреле прошлого года я увидел объявление, что набирают людей, и решил помочь Мои родители - врачи отнеслись к делу с пониманием, - рассказал студент медуниверситета Владимир Тивон. - Сначала помогал установить палатку возле больницы, потом развозил продукты. Однажды приехали к 90-летней бабушке, ей самой тяжело было ходить в магазин, и она заплакала, когда мы принесли ей продукты.