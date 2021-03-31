Почему люди боятся инъекций? Сформировался ли иммунитет у тех, кто уже привился? Где больше вероятность заразиться и обязательно ли покупать респиратор? На эти и другие вопросы ответила кандидат медицинских наук, главный инфекционист министерства здравоохранения Ростовской области Светлана Водяницкая.

Светлана Юрьевна, многие понимают опасность новой инфекции, но прививаться все равно боятся и поэтому не спешат. Основной аргумент - вакцина сделана очень быстро. Этот фактор действительно может повлиять на ее безопасность?

Светлана Водяницкая: Большинство знает о вакцинах крайне мало. Что-то слышали, толком не поняли. Научные разработки, особенно в медицине, в принципе не могут появиться "очень быстро". Наши вакцины созданы отнюдь не за пять минут, это результат многолетних наработок ученых. Платформа для них уже была готова, поэтому получилось так быстро. А самая первая в мире вакцина, от оспы, появилась в конце XVIII века.

С тех пор накоплен большой опыт профилактики и борьбы со множеством инфекций. Ученые постоянно углубляли свои знания о том, как остановить пандемию, если появится новый вирус или бактерия, угрожающие жизни людей. Нам очень повезло, что мы живем не в дремучие времена, а тогда, когда наука способна предложить защиту от инфекций в достаточно короткие сроки. Неужели лучше оказаться в реанимации, чем просто прийти и сделать инъекцию? Однако у нас всегда найдутся "антипрививочники", которые сами не хотят вакцинироваться и других сбивают с толку. Врачи, да и все образованные люди, смотрят на это с большим сожалением.

- А как же осложнения?

Светлана Водяницкая: Есть такое понятие, как поствакцинальная реакция. Каждая молодая мама вспомнит, как педиатр объяснял ей, что после прививки у ребенка может подняться температура, припухнуть ручка в месте инъекции. То же самое касается и взрослых. Да, не исключено, что поднимется температура, поболит рука. Это пройдет без всяких последствий. Мои коллеги обсуждают между собой, у кого какая была реакция. У одного поднималась температура до 37 градусов по Цельсию, у другого - до 38, а кто-то вообще перенес без повышения температуры. Это кратковременная реакция, которая быстро проходила, а ни в коем случае не осложнения.

- Есть сведения о том, сформировался ли иммунитет у тех, кто уже привился в нашем регионе?

Светлана Водяницкая: Первыми в Ростовской области были вакцинированы 42 добровольца - медика. 15 октября прошлого года они получили препарат "Спутник V". Прошло достаточно времени, чтобы можно было говорить о том, сработала вакцина или нет. С уверенностью заявляю, что у них сформирован хороший поствакцинальный иммунитет, они защищены от тяжелого протекания инфекции. В ноябре и декабре мы прививали медиков, социальных работников и педагогов. 19 января началась массовая вакцинация. Сейчас желающих привиться очень много.

- Очереди не выстраиваются?

Светлана Водяницкая: Очередей нет. Ростовская область получила в общей сумме 174 492 дозы вакцины. Новые партии поступают регулярно, никаких сбоев с поставками не было. Люди записываются на вакцинацию на портале госуслуг или по старинке звонят в регистратуру своей поликлиники. Вакцина, которая приходит в область, распределяется минздравом в каждый район и в каждый город. Везде можно вакцинироваться. Если вы пришли в прививочный пункт и вам предложили подождать, это не значит, что образовалась очередь. Просто в одном флаконе содержится пять доз вакцины, поэтому медики собирают группы по пять человек.

- Что делать тем, у кого есть хронические заболевания? Им и прививаться страшновато, и без защиты остаться тоже не слишком радужная перспектива.

Светлана Водяницкая: Этот вопрос надо обсуждать индивидуально с лечащим врачом. Он в курсе всех ваших проблем со здоровьем, именно он должен помочь принять решение, прививаться или нет. Аллергикам тоже надо проконсультироваться с врачом. А вообще какую-то специальную подготовку перед инъекцией проходить не надо. Это обычная вакцина, как от любых других инфекций. Важно только, чтобы человек в это время был здоров и у него не обострились хронические болезни. А вот алкоголь употреблять действительно нельзя, это может изменить действие препарата. У нас сложилась уникальная ситуация, в скором времени в гражданском обороте будет три вакцины, и врач сможет выбирать, какую из них предложить пациенту в зависимости от общего состояния его здоровья. Когда есть выбор, это здорово.

- Некоторые уже успели переболеть и хотели бы привиться, так как считают, что у них быстро падает уровень антител. Можно ли им вакцинироваться?

Светлана Водяницкая: Мы должны придерживаться нормативов, которые разработаны Министерством здравоохранения РФ. Там написано, что тем, кто переболел и имеет антитела, пока нет необходимости прививаться. Поэтому давайте не торопиться и прислушиваться к рекомендациям специалистов.

- Где больше всего вероятность заразиться, в магазине, в офисе или в маршрутке?

Светлана Водяницкая: В эпидемиологии существует такое понятие, как скученность населения в ограниченном пространстве. Именно это важно. Человек может ехать в лифте один, и никакую инфекцию он не подхватит. Если в маршрутке находится немного пассажиров и все они масках, тоже нестрашно. Так же и в офисах: чаще проветривайте помещение и делайте влажную уборку. Тут важна именно скученность в коллективах. Когда маленькое пространство, все чихают и кашляют, вот тогда риск заразиться огромный.

- Многие купили настоящие респираторы с высокой степенью защиты. Что лучше, маска или все-таки респиратор?

Светлана Водяницкая: Специализированные маски, респираторы, маски на все лицо с фильтрами - это все-таки не для обычных жителей. Оставьте их врачам, работающим в "красной зоне". Для остальных самое главное - соблюдать социальную дистанцию и носить обычную медицинскую маску. Если вы до сих пор не заразились коронавирусом, значит, все делали правильно, продолжайте в том же духе.

- Некоторые страны сейчас ужесточают противоковидные меры, у нас заболеваемость пока идет на спад. Соскучившись по привычной жизни, люди сняли маски и вернулись к общению. Не рано ли мы расслабились?

Светлана Водяницкая: Расслабляться ни в коем случае нельзя. Чтобы скорость распространения инфекции замедлилась, необходимо добиться стойкого популяционного иммунитета, а мы пока еще очень далеки от этого. Надо носить маски и привившимся, и переболевшим, потому что абсолютно достоверный информации о том, как долго нас будет защищать иммунитет, нет.

Справка "РГ"

По данным минздрава РО, прививку от коронавируса получили более 114,5 тысячи человек. Из них завершили процедуру больше 81,5 тысячи. Поставки вакцины осуществляются централизованно за счет федерального бюджета и по распределению Минздрава РФ. Вся вакцина после регистрации в системе "Честный знак" в течение суток уходит в муниципальные образования. В регионе работают более 80 первичных пунктов вакцинации и 8 передвижных мобильных пунктов, сформировано свыше 40 мобильных бригад.