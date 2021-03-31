Южный Урал ежегодно потребляет около 16 миллиардов кубометров газа. Из них 83 процента приходится на промышленность и электроэнергетику еще 10 - на коммунальную сферу. Транспорт, один из главных загрязнителей воздуха, использует не более одного процента. Проблема - в неразвитости инфраструктуры и пока невысоких темпах модернизации транспортного парка.
Автомобильный завод в Миассе еще в 2016 году вывел на рынок новые модели грузовиков, работающих на природном газе. Как сообщил главный специалист отдела аналитики и информации торгового дома автозавода Максим Ивенев, под заказ здесь ежегодно выпускают по сотне таких машин. В этом году планируют 150. Однако пока они пользуются спросом только в нефтегазовом секторе, а в своем регионе применения не находят - мало заправок.
- Чтобы привлечь инвесторов к строительству газовых АЗС, в области принят закон, по которому земельные участки под них можно выделять без проведения торгов, - сообщила министр экономического развития региона Наталья Лугачева. - В апреле перечень из 50 таких участков будет опубликован на нашем сайте. Кроме того, каждый объект субсидируется в размере 40 миллионов рублей - это примерно треть расходов на его строительство. В этом году планируется поддержать не менее шести проектов, в к 2024 году создать в регионе сеть из 54 газовых АЗС.
На прошлой неделе в Челябинске на маршруты вышли семь новеньких ЛиАЗов, работающих на сжиженном природном газе. За год для города за счет казны купили 36 таких автобусов. Но важно подтолкнуть к обновлению транспортного парка и частные предприятия. Как отметила Лугачева, для юрлиц, использующих автобусы и грузовые автомобили на метане, ставка транспортного налога уже снижена вдвое, рассматривается возможность предоставления такой льготы и физическим лицам. А значит, речь идет не только об экономии расходов на топливо (газомоторное, как известно, почти втрое дешевле), но и о снижении налоговой нагрузки.
Установить на автомобили газобалонное оборудование теперь можно с хорошей скидкой. В этом году бюджет компенсирует половину расходов малому и среднему бизнесу, рядовым автомобилистам, а треть - крупным компаниям. Дополнительно профильное предприятие готово погасить еще 30 процентов стоимости юрлицам, а гражданам предоставить топливные карты на бесплатную заправку до трех тысяч кубометров метана.
- Пункты переоборудования автомобилей могут подать заявку на включение в специальный реестр, предоставлять клиентам скидку и раз в квартал получать бюджетную субсидию на покрытие этих расходов, - пояснила замминистра экономического развития области Ирина Акбашева.
- Число заказов на газобаллонное оборудование, работающее на КПГ, по сравнению с предыдущими годами выросло почти вдвое, - подтвердил индивидуальный предприниматель Дмитрий Миллер. - Его стоимость достаточно высока, но предоставленные скидки и возможность последующей экономии подогрели к нему интерес. Более того, за счет сервисного обслуживания у нас сформировалась постоянная клиентская база.
Индикативные показатели выполнения программы в Челябинской области пока невысоки, но будут нарастать. Если в 2020-м ставилась задача перевести на газ всего 175 единиц автотранспорта, то нынче план - 1313 машин. В 2022-м и 2023-м - соответственно 3005 и 4946.
Егор Ковальчук, заместитель губернатора Челябинской области:
- Развитие газомоторного рынка должно положительно сказаться на экологии региона, благосостоянии граждан и бизнеса. Природный газ сегодня - один из наиболее экономичных, экологичных и безопасных видов топлива. По классификации МЧС он относится к самому безопасному классу горючих веществ. До конца 2023 года финансирование этого направления составит более 1,3 миллиарда рублей. Причем почти миллиард будет привлечен в регион по соглашениям с Минэнерго РФ.