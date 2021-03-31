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31.03.2021 14:54

Чистая экономия

В перевод транспорта на газ на Южном Урале вложат 1,3 миллиарда рублей
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 69(8420)
Челябинская область первой на Урале вошла в пилотный проект по переводу транспорта на газомоторное топливо, который при поддержке Минэнерго РФ реализуется в 27 субъектах страны. Сегодня власти подводят первые итоги: в регионе действует 16 заправочных станций компримированным природным газом (КПГ) и четыре - сжиженным (СПГ), газ используют около тысячи единиц транспорта. Причем за 2021 год этот показатель планируется увеличить вдвое.

Южный Урал ежегодно потребляет около 16 миллиардов кубометров газа. Из них 83 процента приходится на промышленность и электроэнергетику еще 10 - на коммунальную сферу. Транспорт, один из главных загрязнителей воздуха, использует не более одного процента. Проблема - в неразвитости инфраструктуры и пока невысоких темпах модернизации транспортного парка.

Фото: Максим Федоров/ТАСС
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Автомобильный завод в Миассе еще в 2016 году вывел на рынок новые модели грузовиков, работающих на природном газе. Как сообщил главный специалист отдела аналитики и информации торгового дома автозавода Максим Ивенев, под заказ здесь ежегодно выпускают по сотне таких машин. В этом году планируют 150. Однако пока они пользуются спросом только в нефтегазовом секторе, а в своем регионе применения не находят - мало заправок.

- Чтобы привлечь инвесторов к строительству газовых АЗС, в области принят закон, по которому земельные участки под них можно выделять без проведения торгов, - сообщила министр экономического развития региона Наталья Лугачева. - В апреле перечень из 50 таких участков будет опубликован на нашем сайте. Кроме того, каждый объект субсидируется в размере 40 миллионов рублей - это примерно треть расходов на его строительство. В этом году планируется поддержать не менее шести проектов, в к 2024 году создать в регионе сеть из 54 газовых АЗС.

На прошлой неделе в Челябинске на маршруты вышли семь новеньких ЛиАЗов, работающих на сжиженном природном газе. За год для города за счет казны купили 36 таких автобусов. Но важно подтолкнуть к обновлению транспортного парка и частные предприятия. Как отметила Лугачева, для юрлиц, использующих автобусы и грузовые автомобили на метане, ставка транспортного налога уже снижена вдвое, рассматривается возможность предоставления такой льготы и физическим лицам. А значит, речь идет не только об экономии расходов на топливо (газомоторное, как известно, почти втрое дешевле), но и о снижении налоговой нагрузки.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Установить на автомобили газобалонное оборудование теперь можно с хорошей скидкой. В этом году бюджет компенсирует половину расходов малому и среднему бизнесу, рядовым автомобилистам, а треть - крупным компаниям. Дополнительно профильное предприятие готово погасить еще 30 процентов стоимости юрлицам, а гражданам предоставить топливные карты на бесплатную заправку до трех тысяч кубометров метана.

- Пункты переоборудования автомобилей могут подать заявку на включение в специальный реестр, предоставлять клиентам скидку и раз в квартал получать бюджетную субсидию на покрытие этих расходов, - пояснила замминистра экономического развития области Ирина Акбашева.

- Число заказов на газобаллонное оборудование, работающее на КПГ, по сравнению с предыдущими годами выросло почти вдвое, - подтвердил индивидуальный предприниматель Дмитрий Миллер. - Его стоимость достаточно высока, но предоставленные скидки и возможность последующей экономии подогрели к нему интерес. Более того, за счет сервисного обслуживания у нас сформировалась постоянная клиентская база.

Индикативные показатели выполнения программы в Челябинской области пока невысоки, но будут нарастать. Если в 2020-м ставилась задача перевести на газ всего 175 единиц автотранспорта, то нынче план - 1313 машин. В 2022-м и 2023-м - соответственно 3005 и 4946.

Прямая речь

Егор Ковальчук, заместитель губернатора Челябинской области:

- Развитие газомоторного рынка должно положительно сказаться на экологии региона, благосостоянии граждан и бизнеса. Природный газ сегодня - один из наиболее экономичных, экологичных и безопасных видов топлива. По классификации МЧС он относится к самому безопасному классу горючих веществ. До конца 2023 года финансирование этого направления составит более 1,3 миллиарда рублей. Причем почти миллиард будет привлечен в регион по соглашениям с Минэнерго РФ.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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