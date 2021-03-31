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31.03.2021 09:33
Рубрика: Экономика

На Урале малый бизнес занял в МФО 6 миллиардов рублей

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
В пандемию микрофинансовые организации (МФО) выдали малому и среднему бизнесу Уральского региона микрозаймы на шесть миллиардов рублей. Это на 10 процентов больше, чем в 2019 году, и составляет две трети совокупного портфеля микрокредитования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частности, малый бизнес Свердловской области занял в МФО 1,4 миллиарда рублей, средний размер одного микрозайма составил 1,2 миллиона. Максимальный всплеск интереса прослеживался во втором квартале 2020 года, когда действовали самые жесткие ограничительные меры. А всего количество заключенных договоров за год выросло на 60 процентов.

Уральский бизнес получил альтернативный инструмент кредитования

- Потребность предприятий в микрозаймах в условиях ограничений возросла - так они стремились компенсировать снижение выручки и кассовые разрывы. Кроме того, активно действовали МФО, учредителями которых являются госструктуры (региональные фонды поддержки предпринимательства, - Прим. ред.). Они получили средства, оперативно разработали специальные программы, и бизнес ими воспользовался, - комментирует Светлана Фурдуй, заместитель начальника Уральского главного управления Банка России.

Эльман Мехтиев, председатель совета саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие", тоже отмечает резкий рост объемов кредитования бизнеса - почти на четверть.

- Мы такое фиксируем впервые за все годы работы, но только за счет программ господдержки, где средняя ставка кредитования была 4 процента. Как только льготное финансирование остановится, некоммерческие МФО откатятся назад по показателям. Одна из наших задач как СРО - найти формы взаимодействия между государственными и частными МФО, чтобы не стоял вопрос конкуренции. Мы должны работать на общую цель - развитие малого и среднего бизнеса, - подчеркивает он.

Пока преимущество в глазах заемщиков остается за государственными МФО: там средний размер займа юрлицам и ИП составляет полтора миллиона рублей, тогда как у коммерческих - около 700 тысяч. При этом качество микрокредитного портфеля в целом на территории Большого Урала остается на приемлемом уровне: доля просрочки за год снизилась на три процента и составила 13 процентов. Это значительно ниже, чем в среднем по стране (29 процентов). Наиболее существенно сократилась задолженность в Челябинской области (минус 10 процентов) и Зауралье (минус 8). Причина тому, по мнению экспертов, - ужесточение скоринговых моделей оценки заемщиков, действие программ реструктуризации и восстановление платежной дисциплины на фоне снятия противоэпидемических ограничений.

В регионах Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область

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