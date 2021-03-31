Названы города с самым доступным жильем

Названы города, жителям которых проще всего купить квартиру. "Авито Недвижимость" сравнила цены на вторичные квартиры с доходами населения.

В крупных городах с населением свыше миллиона человек наиболее доступные квартиры - в Челябинске и Волгограде. Откладывая половину дохода на покупку жилья, супружеской паре из Челябинска удастся накопить на квартиру примерно за 5 лет, волгоградцам - за 7 лет. В других больших городах этот срок растягивается на 8 лет и более. Москвичам, в частности, потребуется 19 лет, жителям Санкт-Петербурга - 14. Причем еще в прошлом году относительно доступным было жилье в Воронеже (накопление за 6 лет), Самаре и Омске (по 7 лет), но цены на квартиры за год здесь выросли, а зарплаты повысились не настолько существенно.

Если брать города поменьше, где живет от 300 тысяч до миллиона человек, проще всего заработать на жилье в Ульяновске, Рязани и Кирове - за 6 лет. Относительно доступная недвижимость также в Тольятти, Саратове и Брянске - копить нужно 7 лет. Сложнее всего купить квартиру жителям Сочи, где на это потребуется 16 лет (стоимость квартиры в 48 кв.м 6,9 млн рублей при зарплате в 35 тысяч руб.), и Севастополя (нужно накопить 5,3 млн рублей при зарплате в 30 тысяч).

Что касается относительно небольших городов (с населением в 100-300 тысяч человек), то самые доступные квартиры находятся в Златоусте Челябинской области и Новошахтинске Ростовской области. Стоимость жилья здесь около одного миллиона рублей, а зарплаты - 20 000-22 000 рублей в месяц. То есть накопить на жилье можно примерно за 4 года. Такой же срок придется откладывать деньги жителям Копейска Челябинской области и Норильска Красноярского края - квартиры здесь дороже (1,4 млн и 2 млн соответственно), но и зарплаты выше - 26 тысяч и 40 тысяч в месяц. И это даже несмотря на то, что за год квартиры в Норильске, по данным "Авито Недвижимость", подорожали на 40%. Сложнее всего решить квартирный вопрос жителям курортных городов (Евпатории, где копить надо 13 лет, и Кисловодска, где потребуется 12 лет), а также подмосковных Химок (12 лет накоплений).