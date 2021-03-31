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31.03.2021 15:06

Курс на сжижение

На Ямале производство СПГ вырастет в четыре раза
Текст: Анатолий Пристанский (ЯНАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 69(8420)
Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа "Ямал СПГ" отгрузил 50-миллионую тонну продукции. В мировом масштабе это немного, но реализация в ближайшие годы на арктической территории Уральского округа новых аналогичных проектов позволит резко нарастить выпуск очень востребованного на рынке продукта.

Для понимания: в прошлом году на завод, построенный далеко за Полярным кругом, на полуострове Ямал, пришлось свыше пяти процентов международного производства СПГ - около 18 миллионов тонн. Пандемия заставила намного уменьшить добычу нефти, спрос на классический трубопроводный газ снизился на три процента, а вот потребление сжиженного увеличилось. По прогнозам экспертов мировой энергетики, спрос на него в ближайшие полтора десятилетия будет расти с ежегодным темпом в 3-3,4 процента.

На Южном Урале вложат 1,3 млрд рублей в перевод транспорта на газ

На днях федеральное правительство утвердило программу развития отрасли до 2035 года, предусматривающую утроение мощностей по производству СПГ. Региональным флагманом останется, судя по всему, Ямало-Ненецкий округ. Совсем недавно дочерняя структура НОВАТЭКа выиграла аукцион на разработку Северо-Гыданского участка недр, заплатив за него более 775 миллионов рублей. Он относится к Гыданскому полуострову и прилегающей к нему акватории. Добытый здесь газ пойдет на установки по сжижению, которые смонтируют в перспективе в рамках проекта "Арктик СПГ-1".

Сейчас на Гыдане воплощается в жизнь (готовность на треть) проект "Арктик-СПГ-2" производительностью почти 20 миллионов тонн и стоимостью 21,3 миллиарда долларов. Его, как и "Ямал СПГ", компания реализует при активном участии иностранных инвесторов. Газпром не исключает строительства такого же по мощности предприятия на полуострове Ямал на базе Тамбейского месторождения - в относительной близости к порту Сабетта. В итоге на территории ЯНАО появится целая группа заводов, которая будет способна в общей сложности поставлять на рынок до 80 миллионов тонн сжиженного газа.

Российские регионы будут газифицировать при помощи СПГ

В несколько раз возрастет и интенсивность перевозок Северным морским путем (СМП). Сейчас ямальский СПГ транспортируют 15 танкеров класса Arc7 и 11 так называемых конвенциональных газовозов. Лишь толика рейсов совершается в восточном направлении - через Берингов пролив, в основном же танкеры следуют по западному маршруту - по СМП в сторону Европы. Ну и часть следует через Суэцкий канал, о чем напомнила мартовская "пробка" на этой судоходной дороге. Кстати, страны ЕС - основные покупатели нашего продукта, и за них идет борьба с ближайшим соперником РФ по поставкам сжиженного газа - США. В прошлом году Россия сохранила за собой статус главного поставщика.

Следует отдавать себе отчет в том, что пока наша страна на восьмом месте в мире по объемам производства, а конкуренция на расширяющемся рынке СПГ будет ужесточаться. Лидер, Австралия, в 2020-м произвела 78 миллионов тонн. Катар чуть уступил, но собирается к 2027 году довести объемы до 126 миллионов тонн. Соединенные Штаты, идущие следом, в предыдущем году увеличили экспорт (в покупателях у них 37 государств) почти на треть. Быстрое наращивание производства СПГ дает возможность многим субъектам Федерации создавать высокотехнологичные импортозамещающие производства, а это к тому же не менее 10 тысяч новых рабочих мест.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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