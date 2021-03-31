Что приносит счастье? Едва ли каждый человек с ходу ответит на вопрос, в лучшем случае отделается общими фразами. Найти определение этому состоянию попробовала в своем исследовании начальник уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России профессор УрФУ Лариса Карапетян. Ее диссертацию на тему внутреннего благополучия, при подготовке к которой она опросила несколько тысяч человек, признали лучшей в стране.

Лариса Карапетян: Важно учиться адаптироваться к внешней среде, не забывая заботливо относиться к себе, принимать свои достоинства и недостатки. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Первый опрос, ставший основой исследования, вы проводили 10 лет назад. Кто в нем участвовал?

Лариса Карапетян: Это была случайная выборка из 117 человек. Мы спрашивали у жителей Екатеринбурга, какие понятия, эмоции, действия для них обозначают состояние внутреннего благополучия и неблагополучия. Люди называли успешность, компетентность, везение, а среди негативных проявлений - пессимизм, зависть. В итоге получилась многоуровневая конструкция благополучия (из шести позитивных и трех негативных компонентов), которая и легла в основу методики будущего исследования. Фактически она показывает самооценку человека по этим параметрам.

На ком вы отрабатывали методику?

Лариса Карапетян: Вначале планировали сравнить людей со средним и высоким достатком, но бизнесмены оказались не готовы участвовать в многочасовых исследованиях. Тогда в качестве второй группы решили взять тех, кто изначально находится во внешне неблагоприятных условиях, - заключенных. Можно ли в колонии чувствовать себя благополучно? Результаты были интересными: некоторые респонденты, находящиеся в местах лишения свободы, оценили свой уровень благополучия выше, чем участники первой группы - педагоги, инженерно-технические работники, психологи и занятые в сфере услуг. Причина проста - заключенные адаптировались к внешней среде.

Много ли вообще нашлось благополучных людей?

Лариса Карапетян: Среди опрошенных 2229 человек позитивно оценили себя чуть больше половины (1270), у остальных оценка внутреннего благополучия была негативная. Наша работа развеяла распространенные мифы, например, что психологи априори по своему статусу имеют высокий уровень внутреннего благополучия. Они наравне с педагогами, врачами и сотрудниками силовых ведомств попали в промежуточную группу. У рабочих, представителей сферы услуг и студентов низкий уровень благополучия. Методика определила и факторы, воздействующие на самооценку, один из них - значительные изменения в профессиональной сфере. Так, они отразились на специалистах силовых структур: в 2014-м мы зафиксировали спад уровня их благополучия, а спустя пару лет он восстановился.

Тревога из-за кадровых перестановок и неопределенности понятна. Но что может угнетать человека у станка?

Лариса Карапетян: Я думала над этим, опрашивая сотни специалистов довольно солидных предприятий. Возможно, это связано с низким престижем профессии. Люди с вузовским дипломом, даже если он им не пригодился в жизни, чувствуют себя более защищенными и уверенными, нежели выпускники колледжей. К слову, тревога усиливается в преддверии круглых дат. Нам казалось, этот момент больше беспокоит женщин, трепетно относящихся к своему возрасту, но вышло иначе.

Диплом, размер зарплаты - атрибуты внешнего успеха. А внутреннее благополучие тесно с ними связано?

Лариса Карапетян: Это вообще подвижная структура, которая складывается как из позитивного опыта, так и негативного (потому я включила в методику и тот, и другой компоненты). Но важно их уравновешивать: учиться адаптироваться к внешней среде, не забывая заботливо относиться к себе, принимать свои достоинства и недостатки. История про статус, власть - то, что оценивают окружающие. А то, какую позицию человек занимает по отношению к себе, зависит уже от уровня критичности самовосприятия и личной ответственности за свое поведение, окружение и т. д.

Гарвардское исследование длиной в 75 лет показало, что людей делает счастливыми качество отношений с близкими, друзьями, коллегами. Влияло ли оно на ваших респондентов?

Лариса Карапетян: Да, в методике были показатели "отношение к другим" и "отношения с другими". Их взаимосвязь с внутренним состоянием человека велика. Хотя почему у врачей и психологов присутствовал низкий уровень благополучия? Мне кажется, в данном случае широкий круг общения без фильтрации нужной информации может так же плохо сказаться, как и его дефицит.

Вы вывели формулу счастья за столь длительное изучение психологии?

Лариса Карапетян: Диагностируя эмоционально-личностное благополучие, мы разработали технологию психологического сопровождения специалистов. Она содержит рекомендации, коррекционные занятия. Их используют, например, психологи федеральной службы судебных приставов, службы исполнения наказаний, МЧС, на предприятиях. Задача - помочь человеку обрести благополучие через определение этого понятия, у каждого оно свое. Один спасатель, пройдя наш тренинг, нашел такой ответ: "Счастье - это внутреннее ощущение, когда ты спокоен и уверен в себе, ценишь то, что есть, и не жалеешь о том, чего не случилось".

Применимы ли на практике результаты вашего исследования?

Лариса Карапетян: Безусловно, ведь мной выявлены общие закономерности и этапы повышения уровня внутреннего благополучия. Они универсальны для всех.

Опыт и взаимовыручка

Год назад уральцы запустили проект бесплатной психологической онлайн-помощи "МыРядом", объединивший специалистов из 27 регионов РФ, а также Казахстана и США ("РГ"-Неделя от 03.06.2020 г.). Мы попросили психологов-волонтеров рассказать про опыт работы с кризисными пациентами.

Ольга Беус, Екатеринбург:

- Во время карантина хотелось оставаться не только мамой и хозяйкой, но и профессионалом, в чем помог проект. Мои сыновья видели, как я сопереживала обратившимся за помощью людям, и осознали ценность волонтерства. Для них оно стало примером безвозмездной деятельности, а для меня - лишним доказательством того, как мы важны друг другу. На экстренной линии важно было выслушать человека без оценки, объяснить: то, что он испытывает, нормально. Люди столкнулись с одиночеством и говорили не столько о потерях, сколько о поиске смысла существования. После нескольких часов общения поддержка требовалась уже самим психологам. Мы звонили супервизорам проекта, чтобы поделиться переживаниями, и это спасало от эмоционального выгорания.

Владислав Джантемиров, Таганрог:

- Обычно клиенты приходят ко мне на длительную терапию, а экстренная линия - настоящая скорая помощь, где ты должен дать человеку точку опоры за час общения. Этот опыт помог вырасти профессионально: в частной практике появились клиенты, нуждающиеся в кризисной поддержке. Терапия реально работает - на сайте проекта люди оставляют отзывы, говорят, что справились с тревогой после консультации.

Юлия Васильева, Домодедово:

- Волонтерством я начала заниматься семь лет назад. Волонтеры мне самой очень помогли, так как родилась слепой. Несколько лет работала на общественных началах психологом в реабилитационных центрах Израиля. "МыРядом" - продолжение этой деятельности. Я принимала заявки от людей с алкогольной и наркотической зависимостью, ограниченными возможностями здоровья, работала с пациентами как сексолог. Авторы проекта обучают различным методикам, устраивают онлайн-встречи с известными терапевтами. Очень поддерживает взаимовыручка коллег: они подхватывают заявку, если ты не можешь ее взять, делятся опытом, консультируют друг друга.