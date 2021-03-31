Пункт вакцинации от коронавируса открылся в аэропорту Екатеринбурга

Расположен он на первом этаже самого востребованного сейчас терминала, откуда пассажиры отправляются в путешествие по России и возвращаются домой. Ежедневно - десятки рейсов во все концы страны, ведь Екатеринбург посередине страны. О новшестве авиапассажирам сообщают по громкой связи буквально через каждые пятнадцать минут.

- Наглядную навигацию с указателями мы вскоре наладим. Но заблудиться сложно: вакцинация проводится в здравпункте аэропорта, любой сотрудник может указать, так что доступность полная, - пояснил "РГ" представитель аэропорта Андрей Клименских.

Очередей на вакцинацию пока нет. Первая пятерка привившихся "у взлетной полосы" - сотрудники самой воздушной гавани. Услуга новая, даже в международных Домодедово и Шереметьево такая возможность появилась только на этой неделе. Так что авиапассажиры присматриваются и выясняют детали. В частности, каким образом, поставив первую прививку в аэропорту, им получить вторую дозу вакцины? Не лететь же через три недели снова в Екатеринбург.

Возвращаться за второй дозой на Урал не придется, - успокаивают медики. Данные о введении медпрепарата тут же, в здравпункте, заносятся на сайт госуслуг. И через три недели повторно поставить прививку можно будет в поликлинике по месту прописки. Но для того, чтобы не потеряться, авиапассажир должен перед прививкой предоставить российский паспорт, медицинский полис или СНИЛС для занесения сведений в федеральный реестр.