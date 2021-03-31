Пункт вакцинации от коронавируса открылся в аэропорту Екатеринбурга

Новости

В Петербурге убили пятилетнего мальчика 21:30
В Вооруженных силах вылечили от коронавируса более 32,2 тысячи человек 21:00
Грызлов назвал "нулевой" репутацию Украины в переговорном процессе 20:32
Устроившие потасовку на чемпионате России лыжники дисквалифицированы 20:32
Матвиенко: У конкурса "Лидеры России" есть большой потенциал 20:28
Вышли два новых тизера "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 19:54
Захарова: РФ адекватно ответит на санкции Австралии 19:47
Глава СК ответил на жалобы граждан, недовольных расследованием 19:21
Росстат: Цены на подсолнечное масло и сахар продолжают расти 19:10
Премьеру второй части "Венома" снова перенесли 19:08
В Сочи предложили штрафовать туристов-нарушителей в горах 19:00
Захарова назвала цензурой блокировку в США арабской версии RT 18:54
Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе 18:51
Украинский киллер получил срок за убийство главного строителя МВД РФ 18:47
Посольство России рекомендовало избегать центра Джакарты из-за террористов 18:25
Начальник Генштаба ВС РФ поговорил с американским коллегой по телефону 18:14
Индия начала праздновать в России 75-летие своей независимости 18:14
Путин призвал оставить решение о ключевой ставке Центробанку 18:07
Росреестр зарегистрировал на 30% больше ипотек, чем годом ранее 18:04
В Гаване стартовало 17-е заседание российско-кубинской комиссии 18:03
И.о. замглавы правительства Ставрополья Романа Петрашова арестовали до 23 мая 18:03
Мэр Краснодара заявил о решении пойти на выборы в Госдуму 17:55
Хуснуллин предложил обновлять коммунальные сети на средства ФНБ 17:53
Посол РФ раскритиковал курс американской администрации на конфронтацию 17:37
Ученые из Петербурга смоделирует самое большое в мире искусственное Солнце 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
31.03.2021 20:12
Рубрика: Общество

Предполетный укол

Пункт вакцинации от коронавируса открылся в аэропорту Екатеринбурга
Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
Сделать прививку от коронавируса перед полетом можно теперь в аэропорту Кольцово. Воздушная гавань Екатеринбурга стала первым региональным аэропортом России, где открылся пункт вакцинации.
Первыми в Кольцово привились сотрудники воздушной гавани. Фото: Татьяна Андреева/РГ Первыми в Кольцово привились сотрудники воздушной гавани. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Первыми в Кольцово привились сотрудники воздушной гавани. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Расположен он на первом этаже самого востребованного сейчас терминала, откуда пассажиры отправляются в путешествие по России и возвращаются домой. Ежедневно - десятки рейсов во все концы страны, ведь Екатеринбург посередине страны. О новшестве авиапассажирам сообщают по громкой связи буквально через каждые пятнадцать минут.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В России началось производство третьей вакцины от COVID-19

- Наглядную навигацию с указателями мы вскоре наладим. Но заблудиться сложно: вакцинация проводится в здравпункте аэропорта, любой сотрудник может указать, так что доступность полная, - пояснил "РГ" представитель аэропорта Андрей Клименских.

Очередей на вакцинацию пока нет. Первая пятерка привившихся "у взлетной полосы" - сотрудники самой воздушной гавани. Услуга новая, даже в международных Домодедово и Шереметьево такая возможность появилась только на этой неделе. Так что авиапассажиры присматриваются и выясняют детали. В частности, каким образом, поставив первую прививку в аэропорту, им получить вторую дозу вакцины? Не лететь же через три недели снова в Екатеринбург.

Возвращаться за второй дозой на Урал не придется, - успокаивают медики. Данные о введении медпрепарата тут же, в здравпункте, заносятся на сайт госуслуг. И через три недели повторно поставить прививку можно будет в поликлинике по месту прописки. Но для того, чтобы не потеряться, авиапассажир должен перед прививкой предоставить российский паспорт, медицинский полис или СНИЛС для занесения сведений в федеральный реестр.

В регионах Общество Здоровье Компании Авиация Аэропорт Кольцово Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Захарова: РФ адекватно ответит на санкции Австралии
Голикова рассказала, каким будет МРОТ в 2022 и 2023 году
СК показал видео из сгоревшего дома в Новых Вешках
Матвиенко назвала странным выбор песни от РФ для "Евровидения"
Молодежная сборная России не вышла в плей-офф чемпионата Европы
В школьные учебники добавили тему семьеведения
Опасен ли коронавирус в неживой среде? Комментарий Роспотребнадзора