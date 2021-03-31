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31.03.2021 10:03
Рубрика: Общество

Ученые разработали метод лечения больных с расстройствами сознания

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые УрФУ и Тюбингенского университета разработали и экспериментально протестировали метод, который поможет восстанавливать больных с тяжелыми расстройствами сознания. Новый способ позволяет без физической реакции пациента определить его способность к запоминанию слов и обучению языку.

В основе метода лежит электроэнцефалография - исследование электрической активности мозга путем размещения электродов в определенных зонах на поверхности головы. С помощью него ученые замерили, насколько интенсивно мозг реагирует на возбуждение от непривычного словосочетания и как скоро это необычное словосочетание начинает восприниматься как нормальное. То есть, проверяли ответ мозга на нарушение контекста, сообщает пресс-служба УрФУ. Статья опубликована в Journal of Neurolinguistics.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Так, например, на фразу "я предпочитаю кофе со сливками и сахаром" реакция будет значительно меньше, чем на фразу "я предпочитаю кофе со сливками и носками". Аналогично мозг реагирует и на пары слов: спокойно на привычную "кошка-собака" и возбужденно на странную "кошка-небо".

- Сначала испытуемым 20 раз повторяли пять необычных пар слов (в частности, "вагон-текст", "смерть-фрукт", "серьезность-корова"). Затем к парам, которые мозг запомнил, добавляли новые. Эксперимент показал, что реакция на заученные пары слов быстро уменьшается и становится неотличимой от реакции на привычные пары слов типа "кофе-сливки", - рассказали в вузе.

Получается, чтобы понять, насколько мозг человека способен запоминать слова, учить язык, у испытуемого не нужно узнавать, насколько у него хорошие способности к этому и может ли он сейчас это делать. Эту информацию ученым сообщает мозг путем своей активности, а они фиксируют его сообщения.

- Возможно, те пациенты, чей мозг ответит нам способностью запоминать и учиться, имеют шанс на восстановление после травмы. Чтобы проявлять такую способность, нужно пользоваться накопленным опытом, слышать и понимать речь, выстраивать ассоциации, то есть, задействовать высшие когнитивные функции. И, если ответ от мозга есть, это означает, что связь между отделами мозга, которая для этого необходима, не нарушена. Возможно и такое, что пациент находится в сознании, но не может проинформировать об этом речью или жестами, - говорит научный сотрудник департамента психологии УрФУ и Института медицинской психологии и поведенческой нейробиологиии Тюбингенского университета Юрий Павлов.

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