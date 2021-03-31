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31.03.2021 09:18
Рубрика: Происшествия

В Сургуте "заминировали" мэрию

Текст: Татьяна Воробьева

В сургутскую мэрию сегодня пришли силовики: они проверяли поступивший сигнал о том, что в здании якобы заложено взрывное устройство.

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Тревожная информация поступила в правоохранительные органы в 9:30 по местному времени.

Официальных комментариев относительно происходящего на данный момент нет, но собственный источник "РГ" в экстренных службах региона сообщил, что администрацию обследовали, ничего опасного не обнаружено. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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