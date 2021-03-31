В Сургуте "заминировали" мэрию

В сургутскую мэрию сегодня пришли силовики: они проверяли поступивший сигнал о том, что в здании якобы заложено взрывное устройство.

Тревожная информация поступила в правоохранительные органы в 9:30 по местному времени.

Официальных комментариев относительно происходящего на данный момент нет, но собственный источник "РГ" в экстренных службах региона сообщил, что администрацию обследовали, ничего опасного не обнаружено. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).