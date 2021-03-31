Когда в пандемию закрыли границы, в Тюменской области начал активно развиваться внутренний туризм, в особенности направления с приставками "эко" и "этно". Руководитель центра поддержки предпринимательства фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Дмитрий Утьев отмечает: в обычных условиях система центров здоровья, глэмпингов, необычных музейных площадок за городом формировалась бы 5-6 лет, а при коронавирусе потребовалось чуть более полугода.

- Для многих это стало единственным способом диверсификации бизнеса: да, у турфирм снизился товарооборот и упали продажи, но при этом остались финансовая подушка и управленческая команда. А хорошую идею при правильном подходе запустить нетрудно, - считает Утьев.

Самые многообещающие проекты фонд поддержал информационно (благодаря партнерству с местными СМИ) и финансово - через микрозаймы в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Энтузиастам помогли прокачать знания на образовательных форумах: в 2020 году в Тюмени состоялось мероприятие "И селу, и городу", а на минувшей неделе в областном центре провели встречу "НеГород" с тематической "Ярмаркой вакансий".

60 километров от Тюмени - небольшое расстояние, если в итоге турист получает все красоты природы при максимуме комфорта

Всестороннее сопровождение, например, получил глэмпинг Ирины Катигаровой на берегу живописного озера Ипкуль в Нижнетавдинском районе, открывшийся прошлым летом. 60 километров от Тюмени - небольшое расстояние, если в итоге турист получает все красоты природы при максимуме комфорта, плюс разнообразие тематических смен. Наконец, главная фишка проекта - йога на свежем воздухе. Оказалось, любителей выполнять асаны в регионе хватает, поэтому организаторы бизнеса довольно быстро собрали постоянную клиентуру.

Заем посерьезнее выделен Юрию Щербине на турцентр в Ярковском районе. Этот объект развивается по-своему.

- Намеренно решил уйти от формата обычной базы отдыха с минимумом удобств и мангальными зонами в пользу мини-здравницы с бассейном, сауной, баней, фитобочкой, массажными и жемчужными ваннами, - подчеркивает владелец.

На этом предприниматель не успокоился: в планах - завершить обустройство большой стоянки и прогулочной дорожки вокруг пруда. Юрий также планирует завести по соседству фазанью и оленью фермы.

Информационную помощь получил музей крестьянского быта в деревне Насекиной Тюменского района. Кстати, в феврале эта площадка приобрела статус социального предприятия, поэтому организаторы могут участвовать в конкурсах на гранты, а уж на что их потратить, они решили давно. Необычную интерактивную площадку Инна Нестерова с подругами устроила прямо в избе-пятистенке, которой более 150 лет. В 70-х годах прошлого века ее приобрел известный тюменский геолог Иван Нестеров. Ученый просил родных сохранить дом и сделать его максимально открытым для людей. Так и произошло.

- Первую группу мы приняли еще до пандемии в августе 2019 года, - рассказывает Инна. - Заранее решили, что ставку нужно делать не только на семьи, пенсионеров и младших школьников, но главным образом на молодежь: она сейчас стремится к общению, контактным играм, интересуется традициями.

Отсюда и "фишка" музея: праздники народного календаря, как широко известные, типа Масленицы, так и забытые. А еще мастерицы сеют лен и гречиху, как их пращуры когда-то. Вспомнили они и про святого Трифона - нашего покровителя влюбленных. Чем не альтернатива заграничному Валентину? Теперь в феврале в музее проводится мероприятие в его честь, и оно весьма популярно. В этом сезоне у организаторов новое предложение - "Заклички весны": горожане едут в Насекину петь радостные песни, повязывать на деревья красивые ленты, в общем, всячески зазывать хорошую погоду - нынче это очень актуально. Есть и образовательный компонент - демонстрация женских ремесел: ткачества, прядения, домовой росписи.

- В будущем подтянем и мужчин - мастеров по валянию, лозоплетению, кожевенному и столярному делу, - делится планами хозяйка. - Но для этого нужны отдельные мастерские. Требуется и игровая зона для ребятишек, но не в современном исполнении, а как было в деревне в позапрошлом веке.

Нестерова считает: звездный час ее музея еще впереди. Старо-Ирбитский тракт сейчас активно застраивается коттеджами. Зашевелилась жизнь и в самой Насекиной - горожане покупают старые дома под дачи, коротают на природе выходные и праздники. Возможно, когда-нибудь вся деревня (а уже сейчас выяснилось, что один житель шьет потрясающие головные уборы, другой вяжет веники, у третьего есть лошади и подвода) объединится вокруг этого проекта и начнет зарабатывать сообща как объект креативной индустрии.

Тем временем

Еще один туристический экомаршрут может появиться в селе Мичурино Тюменского района. Предприниматели рассматривают историческое здание училища, которое удалось спасти от сноса, для организации в нем музея купцов Панфиловых и креативной площадки для публичных мероприятий. Кроме того, недалеко от населенного пункта планируют открыть велотрассы и тренировочную базу для атлетов.