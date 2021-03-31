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31.03.2021 16:28
Рубрика: Происшествия

Росгвардия: Погибший в сгоревшем коттедже не был владельцем ЧОПа

Текст: Михаил Фалалеев
Владимир Барданов, устроивший бой с правоохранителями в подмосковном поселке Новые Вешки, не был бывшим владельцем ЧОПа, как сообщалось ранее. Эту версию в разговоре с корреспондентом "РГ" опроверг официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, соответствующая лицензия этому человеку никогда не выдавалась. Однако у Барданова было весьма богатое криминальное прошлое.

Увы, по закону бывшие судимости не помешали Владимиру Барданову получить официальные разрешения на законное владение и хранение шестью единицами оружия. Тут все правильно - срок наказания истек, гражданин вернул все положенные по Конституции права. И вполне законно приобрел гражданское оружие.

Фото: Telegram/Александр Хинштейн
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Вот оно: охотничий карабин МА-136, охотничий карабин Anschutz, охотничий карабин Blaser Р93, охотничье ружье МЦ-109, охотничья винтовка с нарезным стволом, пистолет Grand Power T10 (огнестрельное оружие ограниченного поражения, то есть - травматика). Все вместе это стоит не менее двух миллионов рублей. Хорошая коллекция.

Но вот что интересно - бывший уголовник стрелял в спецназовцев не из зарегистрированных гражданских и охотничьих стволов, а из боевых пистолетов-пулеметов, которые законно приобрести нельзя. Вспомните, во время репортажа из осажденного особняка раздавались автоматные очереди. Из охотничьего карабина, пусть нарезного и самозарядного, так не постреляешь.

Чего уж говорить о боевых гранатах, которые он бросал в бойцов. Где он все это раздобыл? Возможно, это так называемое "эхо" его криминального прошлого из "лихих 90-х".

Впрочем, арсенал, который остался после Барданова, оценят эксперты. Возможно, он действительно организовал изготовление и продажу боевых единиц для уголовников и террористов.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Росгвардия РГ-Видео

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