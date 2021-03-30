В Мытищах сгорел дом, владелец которого устроил перестрелку с силовиками

Ранее сообщалось, что Владимир Барданов почему-то решил не сдаваться пришедшим по его душу полицейским, а устроить в своем коттедже осаду и отстреливаться от них. Кстати, пришли к нему оперативники как раз проверить сигнал о том, что в доме незаконно хранится целый арсенал оружия. Барданов же с порога подтвердил, что подозрения были не напрасны.

По словам официального представителя ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, оперативники угрозыска МВД России совместно с коллегами из УФСБ России по Москве и Московской области прибыли частному дому в городском округе Мытищи с целью проверить информацию о причастности местного жителя, 1960 года рождения, к незаконному обороту оружия. "Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения, после чего вошли на их участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты", - сообщила Татьяна Петрова.

К счастью, взрывом никого не задело. Силовики вызвали подкрепление, прибыли спецназовцы и бронетехника. В воздух был запущен дрон для передачи актуальной картинки с коттеджа, в котором забаррикадировался мужчина.

На переговоры Барданов не шел. Периодически отстреливался. Через некоторое время дом загорелся. Силовики предположили, что злоумышленник поджег свой оружейный склад.

Ближе в вечеру спецназовцы предприняли очередную попытку штурма. В операции по задержанию принимали участие спецподразделения Росгвардии "Рысь", "Булат" и "Зубр". На месте работали также сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета. В итоге один из бойцов спецназабыл ранен. Пуля попала ему в ногу. Скорая помощь, дежурившая поблизости, тут же увезла раненого в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

После этого силовики решили больше не рисковать жизнями своих сотрудников. По коттеджу - прежде было достоверно установлено, что в доме преступник остался один , - были произведены выстрелы из гранатомета. Дом вспыхнул, но пожарных к нему подпускать не стали. Это было что-то вроде тактики "выкуривания". Предполагалось, что подозреваемый, опасаясь огня, выскочит на улицу. Но этого не произошло. То ли у Барданова оказалось огнеупорное помещение в коттедже, то ли он решил остаться со своими ружьями и пистолетами до конца. Скорее всего, второй вариант.

Владимиру Барданову 61 год, он уроженец Москвы. Согласно еще милицейским базам данных, в начале 2000-х он совершил грабеж - отобрал часы в подъезде у прохожего. После этого год он был в розыске. В 2002-м году его поймали и осудили к 2 годам лишения свободы.

До посадки мужчина занимался бизнесом - пытался торговать запчастями для машин и мотоциклов. После освобождения Барданов стал совладельцем частного охранного предприятия "СБ-Экспресс", которое, охраняло, в том числе, зоопарк. По словам соседей, на территории двора частного коттеджа Барданова проживало сразу несколько диких животных - тигр, рысь, медведь и даже крокодил. Их он забрал в зоопарке, который раньше охранял его ЧОП.

Мужчина явно не бедствовал. Согласно базе ГИБДД, у Барданова была целая коллекция автомобилей и дорогих мотоциклов, в том числе автомобили Infiniti QX80, Mazda CX-7, мотоциклы Harley Davidson XL 1200V, BMW R1200GS и BMW К1300S, Kawasaki ZZR 1400.

Оружие, хранившееся в доме, по всей видимости, досталось от ЧОП. Вот только откуда взялись гранаты, непонятно.