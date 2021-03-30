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30.03.2021 14:28
Рубрика: Происшествия

Стрелок из Мытищ бросил в силовиков две гранаты

Текст: Ирина Рыбникова

В арсенале забаррикадировавшегося в частном доме поселка Новые Вешки подмосковных Мытищ стрелка есть не только автоматическое оружие, но и гранаты. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД России.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Две гранаты уже брошены в силовиков, которые попытались войти в дом, чтобы осмотреть его в поисках оружия. Именно из-за подозрений в незаконном обороте оружия к хозяину дома и пришли сотрудники Росгвардии. В настоящий момент в Новых Вешках идет спецоперация по захвату дома и обезвреживанию стрелка. Местных жителей в это время попросили на улицу не выходить.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Мытищи

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