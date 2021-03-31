Поручение изменить требования к работе детских лагерей было дано Роспотребнадзору правительством. О необходимости принимать решения по этому вопросу заявил на днях премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Постановление Роспотребнадзора снимает ограничение на отдых детей в лагерях только в пределах региона проживания. Этот запрет был введен в июле 2020 года в условиях пандемии для всех российских субъектов, за исключением Арктической зоны и городов федерального значения. Детям из Арктической зоны оставили возможность отдохнуть в лагерях юга страны. А из Москвы и Санкт-Петербурга можно было поехать в лагеря регионов, граничащих с этими городами.
Введенное требование об ограничениях на отдых детей из других регионов практически парализовало работу туроператоров по детскому отдыху и лагерей, отмечает Марина Грицун, председатель совета Союза организаторов детского активного туризма (СОДАТ). Фактического запрета на их работу не было, но летняя оздоровительная кампания была проведена только в 59 из 85 регионов страны.
"Большинство лагерей располагается в красивых природных местах, за городом, в том числе в регионах у моря. Запрет на перемещение детей в лагеря за пределами субъекта фактически приостановил их работу. Решение об отдыхе детей из Арктической зоны в лагерях Краснодарского края и Крыма было принято достаточно поздно, что помешало организовать детский отдых в нужном и детям, и рынку объеме", - говорит эксперт.
Также Роспотребнадзор увеличил максимально допустимую заполняемость лагерей - с 50% до 75%. И предоставил регионам право принимать решение об открытии палаточных лагерей в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте. Снято также требование о проживании персонала на территории оздоровительного учреждения при условии проведения еженедельного обследования персонала на коронавирусную инфекцию.
Решение о снятии ограничений принято вовремя. Изначально ограничения были введены до конца 2020 года. Но затем их действие продлили до 2022 года, что поставило под сомнение проведение полноценной оздоровительной кампании в 2021 году.
Оставшиеся ограничения повлияют на уровень цен детского отдыха. "Требование об обязательной дезинфекции помещений, санитарной обработке, проведение тестов на коронавирусную инфекцию для персонала, неполная заполняемость лагерей скажется на стоимости путевок", - считает Грицун. В среднем цена путевок в качественный лагерь с разнообразной программой и занятиями вырастет на 10%-15%: с 50-55 тысяч за двухнедельный отдых до 55-63 тысяч рублей.
В 2020 году только 20% лагерей смогли принять детей. В них смогли отдохнуть более 1,3 млн детей. Этого явно недостаточно. По словам Уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой, прошлым летом 95% детей оказались не задействованы ни в каких формах досуга и были предоставлены сами себе.