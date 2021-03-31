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31.03.2021 20:22
Рубрика: Общество

Достойная смена

Смягчены ограничения в работе детских летних лагерей
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
Этим летом дети смогут снова отправиться отдыхать в летние лагеря. Роспотребнадзор смягчил требования к их работе. Они смогут увеличить загрузку и принять детей из других регионов. Фактически выпущенный ведомством документ дал старт подготовке к летней оздоровительной кампании.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Поручение изменить требования к работе детских лагерей было дано Роспотребнадзору правительством. О необходимости принимать решения по этому вопросу заявил на днях премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Постановление Роспотребнадзора снимает ограничение на отдых детей в лагерях только в пределах региона проживания. Этот запрет был введен в июле 2020 года в условиях пандемии для всех российских субъектов, за исключением Арктической зоны и городов федерального значения. Детям из Арктической зоны оставили возможность отдохнуть в лагерях юга страны. А из Москвы и Санкт-Петербурга можно было поехать в лагеря регионов, граничащих с этими городами.

Введенное требование об ограничениях на отдых детей из других регионов практически парализовало работу туроператоров по детскому отдыху и лагерей, отмечает Марина Грицун, председатель совета Союза организаторов детского активного туризма (СОДАТ). Фактического запрета на их работу не было, но летняя оздоровительная кампания была проведена только в 59 из 85 регионов страны.

"Большинство лагерей располагается в красивых природных местах, за городом, в том числе в регионах у моря. Запрет на перемещение детей в лагеря за пределами субъекта фактически приостановил их работу. Решение об отдыхе детей из Арктической зоны в лагерях Краснодарского края и Крыма было принято достаточно поздно, что помешало организовать детский отдых в нужном и детям, и рынку объеме", - говорит эксперт.

Фото: Тагир Раджавов
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Также Роспотребнадзор увеличил максимально допустимую заполняемость лагерей - с 50% до 75%. И предоставил регионам право принимать решение об открытии палаточных лагерей в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте. Снято также требование о проживании персонала на территории оздоровительного учреждения при условии проведения еженедельного обследования персонала на коронавирусную инфекцию.

Решение о снятии ограничений принято вовремя. Изначально ограничения были введены до конца 2020 года. Но затем их действие продлили до 2022 года, что поставило под сомнение проведение полноценной оздоровительной кампании в 2021 году.

Цены на путевки в хорошие лагеря с разнообразной программой вырастут на 10-15 процентов

Оставшиеся ограничения повлияют на уровень цен детского отдыха. "Требование об обязательной дезинфекции помещений, санитарной обработке, проведение тестов на коронавирусную инфекцию для персонала, неполная заполняемость лагерей скажется на стоимости путевок", - считает Грицун. В среднем цена путевок в качественный лагерь с разнообразной программой и занятиями вырастет на 10%-15%: с 50-55 тысяч за двухнедельный отдых до 55-63 тысяч рублей.

В 2020 году только 20% лагерей смогли принять детей. В них смогли отдохнуть более 1,3 млн детей. Этого явно недостаточно. По словам Уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой, прошлым летом 95% детей оказались не задействованы ни в каких формах досуга и были предоставлены сами себе.

Общество Семья и дети Правительство Роспотребнадзор Отдых детей в летних лагерях

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