Росреестр зарегистрировал на 30% больше ипотек, чем годом ранее

В феврале Росреестр зарегистрировал более 325 тысяч ипотек. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года (251 тысяч).

Лидерами по числу зарегистрированных ипотек в феврале стали Московская и Ростовская области (25 и 21,6 тысячи), Москва (19,4 тысячи), Краснодарский край (18,3 тысячи) и Санкт-Петербург (14,3 тысячи).

Выросло до 71 тысячи количество зарегистрированных за месяц договоров долевого участия (ДДУ) - это почти на 42% больше, чем в феврале прошлого года. Больше всего ДДУ зарегистрировано в Москве (11,3 тысячи), Московской области (10,5 тысячи), Санкт-Петербурге (5,9 тысячи), Краснодарском крае (4,6 тысячи) и Свердловской области (3,7 тысячи).

Количество сделок на вторичном рынке недвижимости увеличилось на 15% - до 288,7 тысячи. Чаще всего вторичное жилье покупали в Краснодарском крае, Нижегородской области, Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге.