Россия вошла в семерку стран по изобретениям в офтальмологии. Больше всего изобретений среди университетов и научно-исследовательских учреждений мира в области разработок по восстановлению зрения за период с 1998 по 2019 год было совершено сотрудниками МНТК "Микрохирургия глазам имени академика Федорова. Такие данные приведены в докладе Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), сообщает пресс-служба Роспатента. За эти годы МНТК направил на рассмотрение 159 заявок на патенты.

"Согласно данным доклада, российское ведомство по интеллектуальной собственности находится на седьмом месте по числу патентных заявок (448), поданных с 1998 по 2019 годы в области новых технологий восстановления зрения", - добавили в Роспатенте.

Лидером рейтинга оказались США (1665), на втором месте находится ВОИС (1079), на третьем месте - Китай (978), Европейское патентное ведомство оказалось на четвертом месте (813), Япония на пятом (582).