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31.03.2021 15:40
Рубрика: Происшествия

Россия выдала Польше камерунца, виновного в аферах с "черными деньгами"

Текст: Иван Егоров
Как сообщили корреспонденту "РГ" в Генеральной прокуратуре России, в Польше гражданина Камеруна Нане Гильберта разыскивали уже более 13 лет. Он обвиняется в том, что в декабре 2007 года в населенном пункте Вилга Мазовецкого воеводства по предварительному сговору с другим африканцем, используя аферу с так называемыми черными "черными деньгами", похитил у супругов Стефаняк более 101 тысячи евро.
Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Районный суд в Гарволине 19 августа 2008 года применил в отношении африканца меру пресечения в виде заключения под стражу. Его объявили в розыск.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Мошенничество с "черными деньгами" заключается в том, что африканцы обещают доверчивым гражданам вложить свои деньги в какой-нибудь совместный бизнес. Они даже приносят наличные доллары или евро (как правило бутафорские), которые оказываются случайно залитыми черной краской. Для того чтобы их "очистить", они просят жертву принести несколько десятков тысяч своих кровных, которые перемешиваются в мешке с "черными деньгами" и с помощью химреактивов очищаются. В итоге после всех манипуляций жертве меняют мешок и просят не открывать его некоторое время. Когда потерпевший вскрывает его, то оказывается, что в мешке ничего кроме нарезанной бумаги или билетов банка прикола нет. Сами аферисты тоже моментально скрываются, как правило на территории другой страны.

Африканские гастролеры засветились в России, на просторах СНГ и странах Восточной Европы. Что касается камерунца Нане Гильберта то, как отметили в Генпрокуратуре, его действия попадают под статью УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Несмотря на давность совершенного преступления, сроки для привлечения его к уголовной ответственности по законодательству России и Польша не истекли. Решение Генпрокуратуры России о выдаче Гильберта вступило в законную силу 10 марта 2021 года. В среду в сопровождении спецконвоя ФСИН Нане Гильберт был отправлен в Польшу.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура РГ-Видео

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