Россияне стали чаще жаловаться на здоровье из-за скачков атмосферного давления

Аналитики медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" зафиксировали рост обращений пациентов с жалобами на плохое самочувствие в связи с изменениями артериального давления в период так называемой "барической пилы".

Синоптики под термином "барическая пила" понимают резкие перепады атмосферного давления в определенный период времени. Так, количество жалоб на плохое самочувствие из-за скачков давления за последний месяц выросло на 21%. По данным "СберЗдоровье", 73% пациентов обращались с данной проблемой к дежурному терапевту, 5% - к неврологу, 5% - к дежурному педиатру и 6% консультировались с кардиологом или эндокринологом. Чаще всего пациенты жаловались на повышение артериального давления, головные боли и ощущения "сдавливания", а также нехватку воздуха.

"Атмосферное давление, температура, различные погодные аномалии могут сильно воздействовать на состояние жителей того или иного региона", - отмечает медицинский директор финансового сервиса Владислав Мохамед Али. По его словам, набольшее количество жалоб приходилось на пациентов в возрасте старше 55 лет.

Он отметил, что весна характерна своей изменчивостью, поэтому резкие изменения погоды еще возможны. Специалист советует метеочувствительным людям не пропускать прием выписанных лечащим врачом препаратов. При повышении артериального давления следует минимизировать тяжелый физический труд и употребление кофеинсодержащих напитков. А при понижении, напротив, могут помочь несколько простых физических упражнений или, например, крепкий черный чай с сахаром. Но при этом нельзя употреблять алкоголь. В помещениях нужно всегда обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха.