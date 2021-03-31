Новости

В Сургуте "заминировали" мэрию 09:18
Шведы стали опасаться домов престарелых 08:55
В Шереметьево пассажир угрожал взрывом из-за просьбы надеть маску 08:51
В Литве бизнесмены торгуют на тротуарах, спасаясь от голода 08:51
Ученые обнаружили запрещенный перенос генов 08:27
СК выяснил причины травмирования школьниц в Приамурье 08:14
Около 30 американских организаций призвали Байдена к диалогу с Россией 08:14
Чернышенко поручил создать экспериментальные стенды по микроэлектронике 08:10
Россияне стали чаще жаловаться на здоровье из-за скачков атмосферного давления 08:05
Синоптики: В последний день марта в столице не выше десяти градусов 07:55
Рублев и Медведев вышли в полуфинал теннисного турнира в Майами 07:43
Панарин набрал три очка в матче против "Вашингтона" 07:30
Российский дипломат объяснил отказ выступить на встрече с Байденом 07:22
В Приморье стартовал конкурс летных экипажей "Авиадартс-2021" 06:48
Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики 06:38
В Китае из-за девяти случаев COVID-19 протестируют всех жителей города 06:20
В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося в январе Boeing 737 05:54
Памятник Грете Тунберг установили на юго-востоке Англии 05:25
ВОЗ: В мире растет число заболевших коронавирусом 05:23
В ЕАО многодетные семьи получат компенсации за оплату детского сада 05:13
Эксперты заметили активность на ядерном объекте в КНДР 04:40
Boeing заключила контракт на поставку 23 самолетов 737 MAX 04:37
Вильфанд предупредил о заморозках в центре европейской части России 04:06
США возобновят выдачу виз иностранным специалистам 04:03
В Бразилии зафиксировано рекордное число летальных исходов от COVID-19 03:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
31.03.2021 08:05
Рубрика: Общество

Россияне стали чаще жаловаться на здоровье из-за скачков атмосферного давления

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аналитики медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" зафиксировали рост обращений пациентов с жалобами на плохое самочувствие в связи с изменениями артериального давления в период так называемой "барической пилы".

Фото: iStock
Врачи рассказали, как снизить давление дома без лекарств

Синоптики под термином "барическая пила" понимают резкие перепады атмосферного давления в определенный период времени. Так, количество жалоб на плохое самочувствие из-за скачков давления за последний месяц выросло на 21%. По данным "СберЗдоровье", 73% пациентов обращались с данной проблемой к дежурному терапевту, 5% - к неврологу, 5% - к дежурному педиатру и 6% консультировались с кардиологом или эндокринологом. Чаще всего пациенты жаловались на повышение артериального давления, головные боли и ощущения "сдавливания", а также нехватку воздуха.

"Атмосферное давление, температура, различные погодные аномалии могут сильно воздействовать на состояние жителей того или иного региона", - отмечает медицинский директор финансового сервиса Владислав Мохамед Али. По его словам, набольшее количество жалоб приходилось на пациентов в возрасте старше 55 лет.

Он отметил, что весна характерна своей изменчивостью, поэтому резкие изменения погоды еще возможны. Специалист советует метеочувствительным людям не пропускать прием выписанных лечащим врачом препаратов. При повышении артериального давления следует минимизировать тяжелый физический труд и употребление кофеинсодержащих напитков. А при понижении, напротив, могут помочь несколько простых физических упражнений или, например, крепкий черный чай с сахаром. Но при этом нельзя употреблять алкоголь. В помещениях нужно всегда обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха.

Общество Здоровье Общество Ежедневник Погода

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенную регистрацию безработных
Дмитрий Григоренко: Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%
Российский дипломат объяснил отказ выступить на встрече с Байденом
Черчесов назвал причины поражения от Словакии
Около 30 американских организаций призвали Байдена к диалогу с Россией
В школьные учебники добавили тему семьеведения
Опасен ли коронавирус в неживой среде? Комментарий Роспотребнадзора