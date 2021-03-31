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31.03.2021 16:10
Рубрика: Экономика

Российский рынок зеленого финансирования удвоится за год

Текст: Игорь Зубков
Российский рынок финансовых инструментов устойчивого развития после успешного дебюта удвоится за этот год, прогнозирует агентство "Эксперт РА".
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Эксперты агентства ожидают к концу года размещения не менее 10 выпусков зеленых и социальных облигаций под социальные и экологические проекты. За год, по его оценкам, объем рынка вырастет со 126 до 250 миллиардов рублей.

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В секторе устойчивого развития Московской биржи на сегодня включены 15 выпусков зеленых и социальных облигаций общим объемом свыше 50 миллиардов рублей. С начала года социальные облигации в секторе разместили МТС и Совкомбанк. "Эксперт РА" видит большой потенциал региональных ESG-облигаций из-за растущих бюджетных расходов на социальные и экологические проекты. Москва планирует в мае-июне разместить дебютные для российских регионов "зеленые" облигации под транспортные проекты (прежде всего, развитие метрополитена) на сумму около 90 миллиардов рублей.

"Планируем расширить список инструментов для включения в сектор субфедеральными и муниципальными бумагами и новыми типами ESG-облигаций корпоративных эмитентов, - сообщили "РГ" в пресс-службе Московской биржи. - Это позволит большему числу компаний включить свои бумаги в сектор и показать инвесторам приверженность принципам устойчивого развития".

Рынок ожидает запуска господдержки ESG-инструментов, прежде всего, субсидирования ставки купона облигаций, отметили участники организованной "Эксперт РА" конференции "Будущее рынка устойчивого финансирования". Помимо господдержки, рынку не хватает проектов, подходящих под критерии устойчивого развития.

Проведенный агентством анализ рынка показал, что определять ESG-повестку в России в ближайшее время будут банки, заинтересованные в привлечении иностранного капитала - инвесторы в разных странах все чаще оценивают компании с точки зрения их отношения к вопросам экологии, социальной политики и качества корпоративного управления (факторы ESG). Почти треть крупнейших банков уже ввели KPI на ESG-метрики в своих кредитных и инвестиционных процессах, к концу года доля таких банков достигнет 50%, прогнозирует "Эксперт РА". В то же время абсолютное большинство (80%) компаний из реального сектора все еще не воспринимают ESG-практики всерьез.

План внедрения мер господдержки зеленых проектов готовит специальная межведомственная рабочая группа под руководством Минэкономразвития, в которую входят представители Минфина, Минэнерго, Банка России, ВЭБ.РФ, Росатома, Газпромбанка, "Газпром нефти", "Русала" и других ведомств и крупных компаний. Как сообщили "РГ" в Минэкономразвития, до лета планируется утвердить таксономию проектов устойчивого развития.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Это станет первым шагом к определению форм их поддержки, в мире они разнообразны - от упомянутого субсидирования ставки купона по облигационным займам до налоговых вычетов для инвесторов.

"В качестве варианта можно было бы рассмотреть налоговые преференции для инвесторов в фонды ESG - например, сокращение срока владения паями для получения налогового вычета", - предложил глава ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов.

Экономика Финансы Банки Правительство Минэкономразвития

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