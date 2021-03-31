Росстат: Цены на подсолнечное масло и сахар продолжают расти

На прошлой неделе продолжили дорожать продукты, цены на на которые были заморожены, следует из данных Росстата.

Так, на сахар-песок цены в среднем по России цены выросли на 0,5%, а на подсолнечное масло - на 0,4%. При этом в отдельных регионах масло подорожало более чем на 10%.

Цены на эти продукты были зафиксированы по соглашениям между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями еще в прошлом году до 1 апреля 2021 года. Вчера кабмин продлил действие этих соглашений: по сахару - до 1 июня, а по маслу - до 1 октября 2021 года. По ним сахар не может стоить в магазинах дороже 46 рублей за кг, а масло - 110 рублей за литр.

По данным Росстата, лидерами роста цен среди продуктов на прошлой неделе оказались куриные яйца - они подорожали на 1,3%. Мясо кур выросло в цене на 0,5%. Напомним, производители этих товаров еще несколько недель назад сами вызвались зафиксировать отпускные цены. Взамен им пообещали несколько мер господдержки.

С 23 по 29 марта также выросли цены на пшеничную муку (на 0,6%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,3%). Слегка подорожала гречка - на 0,3%.

При этом продолжили дешеветь огурцы и помидоры - 5,4% и 2% соответственно. За счет этого плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,2%. Однако подорожали морковь - на 3,1%, картофель - на 2,6%, капуста белокочанная - на 1,8%, лук - на 1,5%, яблоки - на 0,2%.

В целом недельная инфляция составила 0,2% - столько же, сколько и неделей раньше.