Роуминг между Россией и Беларусью отменят до конца 2021 года

Все роуминговые тарифы в Союзном государстве будут отменены до конца этого года. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко.

"В ноябре-декабре 2020-го провели опытную эксплуатацию интерконнекта. С 1 ноября по 31 декабря ставка по интерконнекту была уменьшена в 20 раз, стоимость минуты разговора, в зависимости от оператора, упала в 3-7 раз. Но к концу декабря и ваши, и наши операторы начали говорить о том, что времени было маловато - всего два месяца, не все увидели. Решили продлить опытную эксплуатацию еще на год. К концу 2021 года окончательно будет отменена плата за соединение", - рассказал Владимир Семашко.

Посол напомнил, что 3,5 года - с момента поручения президентов РФ и РБ - ушло на то, чтобы российские и белорусские операторы сотовой связи согласовали условия работы, создали отдельный канал связи, отработали программное обеспечение. "Но всегда есть какие-то ошибки, недоработки, которые нельзя сразу учесть. Самый главный риск - фрод (вид мошенничества, в частности, несанкционированные действия и неправомерное пользование ресурсами и услугами, например, в связи - прим. ред.)", - подчеркнул Семашко.

Полное интервью посла Республики Беларусь в России Владимира Семашко читайте в ближайших номерах "Российской газеты"