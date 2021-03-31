Учитель из Чехии: Русским стало можно заниматься даже в пижаме

Радиму 22 года. Он учится на философском факультете университета имени Палацкого в городе Оломоуц по специальности "Русский язык в деловой сфере". Сейчас будущий преподаватель на третьем курсе, но уже подрабатывает в частной языковой школе "Talk-e" в родном городе Угерске-Градиште. Среди его студентов - дети, подростки и взрослые с уровнем владения языком чуть выше базового.

Год назад, в связи с пандемией, в Чехии были закрыты все образовательные учреждения. Это подтолкнуло молодого преподавателя к изучению новинок онлайн-обучения и участию в разных онлайн-мероприятиях, организованных русскими центрами в городах Брно, Пльзень и Прага.

Радим признается: даже студентам сложно заниматься в домашних условиях. Заметно, что мотивация у них семимильными шагами падает. А что говорить о школьниках! За последний год в их языковой школе понизился интерес к изучению иностранных языков. Некоторые из учащихся вовсе отказались от онлайн-обучения, сказав, что вернутся, только тогда, когда смогут регулярно посещать занятия офлайн.

Преподаватели иностранных языков, в том числе и русского, были вынуждены кардинальным образом изменить свои уроки. К плюсам ситуации удаленки, по мнению Микыски, относится то, что можно поучаствовать в разных мероприятиях, организованных для студентов и преподавателей, "можно заниматься даже лежа в постели в пижаме". К минусам - отсутствие социального контакта, пониженная мотивация.

Педагог с нетерпением ждет, когда откроются школы и университеты, появится возможность учить очно. "Хочу от всего сердца сказать, что не могу дождаться встречи с моими студентами, когда с маленькими учениками я попью кваску или чая, а со старшими после урока встретимся за кружкой вкусного чешского пива или моравского вина!" - пишет Радим.