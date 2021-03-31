Сельскую ипотеку могут распространить на деревянные дома

Программу льготной сельской ипотеки под 3% могут распространить на деревянные дома. Этот вопрос пообещал проработать министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, отвечая на вопросы сенаторов в ходе "правительственного часа".

По мнению министра, это "важно и нужно". Это позволит расширить круг получателей сельской ипотеки.

Сейчас средства льготной сельской ипотеки можно потратить на приобретение новостройки, "вторички" в многоквартирном доме, отдельного дома или земельного участка в селе и даже городе - к участию в программе допущены города с населением до 30 тыс. человек. Программа действует во всех регионах России, за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Однако в ближайшее время планируется распространить ее и на Московскую область.

По данным Минсельхоза, в прошлом году выдали 45 тысяч кредитов на сумму 87,3 млрд рублей. В 2021 году по состоянию на 1 марта выдано 11,7 тыс. кредитов на 21,5 млрд рублей. Всего с начала действия программы (01 января 2020 года) выдано 56,7 тыс. кредитов на 107,7 млрд рублей.

Сельская ипотека выдается под 0,1-3% годовых. Первоначальный взнос составляет от 10%. Для первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала. Максимальный срок кредита - 25 лет. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей для всех регионов, кроме Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа - в них лимит повышен до 5 млн рублей. Но в ближайшее время сумму планируется увеличить до 5 млн рублей для всех регионов. Выдают сельскую ипотеку несколько банков: Сбербанк, Россельхозбанк, "Банк ДОМ.РФ", ВТБ и другие. С 2021 года в программе участвуют только дома не выше 5 этажей.